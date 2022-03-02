"Йдеться не лише про Київ. Навіть у Львові вже є в центрі порожні місця під ресторани", - повідомила Насонова

Зростання цін на енергоносії призвело до кризи ресторанного ринку в Україні.

Про це повідомила співзасновник Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Хоча ми всі очікували складнощів з опалювальним сезоном, але платіжки за комунальні послуги виявилися шоком для багатьох. Заклади площею понад тисячу кв. м змушені платити 500-800 тис. грн на місяць за електрику та газ. Торік у холодні місяці цифри були вдвічі нижче. Як підсумок - дуже багато хто задумався про переїзд, продаж або просто закриття закладів", - повідомила вона.

За словами Насонової, підвищена в рази плата за енергоносії вдарила і у великі, і невеликі формати закладів, аж до кав'ярень.

"Особливо складно ресторанами та кафе в центрі, де висока орендна плата, до того ж найчастіше прив'язана до долара. Ще один фактор - зростання зарплат, у середньому за 2021 рік вони були підвищені на 30%. Як результат - багато закладів наразі працюють на межі рентабельності", - повідомила співзасновник ресторанної асоціації.

З її слів, щоб утримати ситуацію, ресторатори вже почали підвищувати ціни.

"Приблизно на 15-20% зросли ціни з листопада. Таке підвищення було б непомітним за рік, але за два місяці - це непопулярний, але вимушений захід", - констатувала Насонова.

Є декілька варіантів розвитку ситуації найближчим часом. Частина закладів у центрі неминуче закриється, решта переформатується.

"Йдеться не лише про Київ. Навіть у Львові вже є в центрі порожні місця під ресторани", - повідомила Насонова.

Вона виділила декілька трендів: зміна формату на центральних вулицях міст зі зменшенням площі; активне відкриття у спальних районах, де нижча орендна плата; витіснення локальних точкових брендів мережевими закладами.

"У мережевих закладів вищий запас міцності, вони можуть підтримувати роботу флагманського ресторану в окремій локації в центрі за рахунок обігу всієї мережі. У "одноосібників" такої можливості немає", - пояснила Насонова.

Вона припустила, що можуть бути такі варіанти розвитку подій: розміщення на фудхолах (у ТРЦ або у форматі ярмарків) або переорієнтування на вищий ціновий сегмент.

"Вимушена прогнозувати, що демократичні, доступні більшості ресторани зникатимуть. У центрі переважно залишаться мережеві та високомаржинальні ресторани, бари та кав'ярні, а також преміум-сегмент", - прогнозує Насонова.

Створена у 2021 році Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) на лютий 2022 року об'єднує понад 50 учасників, 450 ресторанів та кафе.

Нагадаємо, що після весняного локдауну 14% закладів громадського харчування так і не відчинилися.