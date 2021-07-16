Зростання цін на газ призвело до стрибка вартості електроенергії в Європі до багаторічних максимумів

Зростання попиту на природний газ призвело до його дефіциту на світовому ринку, що штовхає вгору ціни і на газ, і на електроенергію, яку виробляють газові електростанції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Wall Street Journal.

Американським компаніям складно задовольнити зрослий попит на газ у Китаї, оскільки протягом останнього року вони скорочували видобуток через пандемію COVID-19 і поки що не змогли відновити його. В окремих країнах, наприклад у Пакистані, дефіцит газу вже призвів до відключень електроенергії.

Європа також зазнає нестачі газу, не маючи можливості знову наповнити резервуари СПГ, спустошені протягом тривалої і холодної зими. Рівень заповнення резервуарів СПГ у регіоні є найнижчим для цієї пори року за десять років, зазначає аналітик з газового сектору Argus Media Наташа Філдінг.

Ціни на газ на хабі TTF у Нідерландах є в липні на рекордних максимумах - вище ніж $460 за тисячу кубометрів, свідчать дані S&P Global Platts, що відстежує ситуацію на ринку з 2004 року. Якщо наступна зима не буде теплою, світові ціни на газ, ймовірно, залишаться високими, принаймні ще один рік, зазначає аналітик S&P Global Platts Кріс Мідглі.

Зростання цін на газ, вугілля та емісійні квоти - ключові статті витрат електростанцій - призвело до стрибка цін на електрику. Зокрема, за даними Argus, у Німеччині вартість електрики в липні підскочила до EUR83,67 за мегават/год, максимуму з 2000 року. Ціни зросли до рекордних рівнів у Великій Британії, Іспанії та Італії.

Зростання вартості електрики скорочує прибутки компаній з енергоємними виробництвами, наприклад хімічних компаній. Прибутки в секторі могли б бути набагато вищими з огляду на суттєве зростання попиту на їхню продукцію в посткризовий період, зазначає головний виконавчий директор E&C Consultants Бенедикт Де Мільмейстер.

За його словами, серед найбільш уразливих - фармацевтичні компанії та автовиробники, оскільки вони не можуть швидко підняти ціни на свою продукцію.

Серед компаній, які виграють у результаті підйому цін на газ, - російський "Газпром" і американська Cheniere Energy Inc., пише WSJ.

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