Зростання замовлень в оборонній промисловості США: чи вистачить довгострокового фінансування для стабільного розвитку? – FT

Замовлення зростають, але компанії кажуть, що стійке зростання потребує довгострокового фінансування.

Оборонна промисловість США переживає "бум" на ринку озброєнь завдяки величезним пакетам допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Через це зростання замовлень оборонна промисловість може краще задовольнити підвищений попит на свою продукцію після періоду, коли він був низьким.

Законопроєкти про допомогу цим трьом країнам передбачають виділення майже 13 млрд доларів на збільшення виробництва озброєнь п'ятьма найбільшими оборонними концернами США — Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing і General Dynamics — та їхніми постачальниками. Але попри різке збільшення фінансування, оборонні експерти попереджають, що невизначеність щодо майбутніх контрактів означає, що стійке, довгострокове зростання, необхідне для забезпечення збройних сил США або їхніх союзників, не гарантоване.

Про це повідомляє Financial Times.

Стейсі Петтіджон, директор оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки", вважає, що вливання коштів допомоги саме по собі не вирішить проблему непостійного попиту або не буде довгостроковим рішенням, оскільки це одноразові дії.

"Війна в Україні пожвавила світовий попит на зброю, оскільки західні країни пожертвували свої запаси Києву і перейшли до зміцнення власної оборони та поповнення своїх запасів", — пише газета.

Невдовзі після початку війни в Україні керівники аерокосмічної та оборонної галузей попередили, що на нарощування виробництва для задоволення попиту підуть роки через перебої в ланцюжку поставок, дефіцит робочої сили та крихку оборонно-промислову базу. Вони кажуть, що хотіли б мати більше багаторічних контрактів, які б дозволили їм інвестувати в нові об'єкти й розширювати виробничі потужності.

На додаток до законопроєктів про допомогу Пентагон виділив понад 2,8 млрд доларів на розширення виробництва озброєнь і, зокрема, боєприпасів в період з лютого 2022 року по січень цього року. Гроші допомагають компаніям швидко розширювати потужності з виробництва боєприпасів, модернізувати заводи, щоб пришвидшити виготовлення метальних зарядів, наймати більше робітників і додавати робочі зміни. Вони також будуть використані для будівництва нового заводу з виробництва металевих снарядів.

Більша частина фінансування — понад 2 млрд доларів — буде спрямована на збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів, які є життєво важливими для України. Згідно з даними Офісу урядової підзвітності США, наглядового органу Конгресу, оборонні компанії зможуть вийти на рівень виробництва 2 млн снарядів менш ніж за два роки, що набагато швидше, ніж 12 років, які знадобилися б для цього в іншому випадку.

"Навіть з додатковим фінансуванням оборонні аналітики кажуть, що США все одно можуть мати проблеми з постачанням своїх союзників, якщо між Китаєм і Тайванем спалахне конфлікт", — йдеться в газеті.