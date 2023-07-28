Розвідка Великої Британії попереджає, що зрив росією "зернової угоди" і блокада Чорного моря погіршать ситуацію з продовольством в країнах Африки і тому до путіна не приїхали понад 20 африканських лідерів з огляду на це.

Про це міністерство написало в Twitter.

"Напередодні в російському Санкт-Петербурзі відбулась конференція росія-Африка, в якій взяли участь 17 глав африканських держав, в той час як на попередній такій зустрічі їх було 43. Захід відбувся через десять днів після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що ця ініціатива дозволила експортувати 30 млн тонн українського зерна до Африки і забезпечувати необхідними продуктами харчування такі країни, як Ефіопія, Кенія, Сомалі і Судан.

"Окрім прямого порушення поставок, російська блокада України також призводить до зростання цін на зерно. Наслідки війни в Україні майже напевно погіршать продовольчу ситуацію в Африці щонайменше на наступні два роки", - наголосили в британській розвідці.