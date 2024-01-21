ЗСУ б'ють по російській інфраструктурі – Bild

Українські військові переходять від знищення військових цілей на окупованих територіях до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує і цивільних, і військових.

Про це пише німецьке видання Bild.

"Після невдалого контрнаступу ЗСУ змінює стратегію і переходить від ліквідації військових цілей до знищення російської інфраструктури", пише ЗМІ.

Нові цілі включають об'єкти, які відіграють ключову роль в постачанні і підтримці російських військових сил.

Знищення таких об'єктів має чинити тиск на противника і змінити хід воєнних дій на користь України.

"Українські військові за кілька місяців успішно переобладнали закордонні артилерійські снаряди у власні безпілотники-камікадзе", - пише Bild.

Так, за межами фронту в Києві знайшли тимчасову альтернативу звільненню окупованих територій – партизанські атаки українського спецназу. Такі заходи вживаються з метою дестабілізації російських військових операцій та створення додаткових викликів для противника.

Днями стало відомо, що у Брянській області рф після атаки БпЛА горить нафтобаза.