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ЗСУ б'ють по російській інфраструктурі – Bild

21 січня 2024, 11:22
ЗСУ б'ють по російській інфраструктурі – Bild
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Українські військові переходять від знищення військових цілей на окупованих територіях до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує і цивільних, і військових.

Про це пише німецьке видання Bild.

"Після невдалого контрнаступу ЗСУ змінює стратегію і переходить від ліквідації військових цілей до знищення російської інфраструктури", пише ЗМІ.

Нові цілі включають об'єкти, які відіграють ключову роль в постачанні і підтримці російських військових сил. 

Знищення таких об'єктів має чинити тиск на противника і змінити хід воєнних дій на користь України. 

"Українські військові за кілька місяців успішно переобладнали закордонні артилерійські снаряди у власні безпілотники-камікадзе", - пише Bild.

Так, за межами фронту в Києві знайшли тимчасову альтернативу звільненню окупованих територій – партизанські атаки українського спецназу. Такі заходи вживаються з метою дестабілізації російських військових операцій та створення додаткових викликів для противника.

Днями стало відомо, що у Брянській області рф після атаки БпЛА горить нафтобаза.

 

Українська арміяросійська інфраструктура

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