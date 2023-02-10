Матеріали:
Теми:

ЗСУ для ракетних ударів використовують координати, які надають військові США

10 лютого 2023, 08:00
ЗСУ для ракетних ударів використовують координати, які надають військові США
Фото: Міноборони України
Українські військові майже ніколи не завдають по ворогу ракетні удари з HIMARS та інших високоточних установок без детальних координат, наданих американськими військовими, які базуються у Європі.

Про це повідомляє видання Washington Post з посиланням на українські та американські джерела. Для переважної більшості ударів з використанням передових ракетних систем, наданих США, українські військові використовують координати, які надають або підтверджують Штати. Це свідчить, пише газета, про більш серйозну та активну роль Пентагону у цій війні, ніж вважалося раніше.

Відповідну інформацію WP підтвердили три високопоставлені українські та один американський чиновники. Виданню про це стало відомо після того, як впродовж кількох місяців ЗСУ завдавали удари по російських позиціях, у тому числі по штабах, складах боєприпасів і казармах, за допомогою артилерійських ракетних систем HIMARS та інших видів високоточного озброєння.

Українське джерело розповіло газеті, що узгодження ударів з американськими військовими має переконати Вашингтон надати Києву високоточну зброю з більшим радіусом дії.

Американський чиновник, який також спілкувався з WP на умовах анонімності, визнав ключову роль США в цій кампанії та розповів, що надання координат забезпечує точність використання зброї та допомагає заощаджувати боєприпаси.

Один з українських співрозмовників видання так описав процес: українські військовослужбовці визначають цілі, які хочуть вразити, ця інформація надсилається старшим командирам, які передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат. Американці не завжди надають координати, пише газета, і тоді українські військові не відкривають вогонь.

Співрозмовник WP повідомив, що ЗСУ могли б завдавати удари і без допомоги США, але оскільки Київ не хоче витрачати цінні боєприпаси, то зазвичай вирішує не завдавати удари без підтвердження з боку американців, додавши, що скарг на цей процес немає.

Останні матеріали

Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Політика
"Бережіть своїх солдатів, панове". росіяни атакують там, де відбувається ротація – Том Купер
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 17:28
росія наосліп біжить до військової поразки. Проте наказ гєрасімова поголити бороди солдатам може свідчити про намір використати отруйний газ – Томас Тайнер
Політика
росія наосліп біжить до військової поразки. Проте наказ гєрасімова поголити бороди солдатам може свідчити про намір використати отруйний газ – Томас Тайнер
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 13:44
Політика
"Виходь за мене, інакше я тебе вб'ю". Невербальний діалог путіна та Байдена від Томаса Фрідмана
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 09:14
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється