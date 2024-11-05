ЗСУ можуть відійти з 20 сіл на Донбасі, є загроза котла – аналітик BILD

Небезпечно для Сил оборони може бути поблизу Курахівського водосховища.

Українській армії загрожує новий котел у Донецькій області. На цій ділянці фронту росіяни намагаються просуватися з двох боків.

Про це повідомляє військовий аналітик BILD Юліан Рьопке.

За його даними, російські війська вийшли з північного сходу до берегів Курахівського водосховища на Донеччині. Одночасно вони просуваються до нього з південного заходу з боку Вугледару.

Як зазначає Рьопке, через це над ЗСУ нависла загроза попадання в котел навколо міста Курахове, якщо вони не відступлять.

"російська армія вторгнення захопила село Максимівка на Донеччині. Оскільки Україна не вистачає резервів і "другої" лінії оборони в цьому районі, просування росіян залишається на рівні близько 2 км на добу і створює загрозу ще одного котла. Українська армія, швидше за все, уникне цієї загрози ще одним масштабним відступом приблизно з 20 населених пунктів на південний схід від села Андріївка", - пише Рьопке.