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ЗСУ можуть відійти з 20 сіл на Донбасі, є загроза котла – аналітик BILD

05 листопада 2024, 13:54
ЗСУ можуть відійти з 20 сіл на Донбасі, є загроза котла – аналітик BILD
Фото: Генштаб ЗСУ
Небезпечно для Сил оборони може бути поблизу Курахівського водосховища.
Українській армії загрожує новий котел у Донецькій області. На цій ділянці фронту росіяни намагаються просуватися з двох боків.
 
Про це повідомляє військовий аналітик BILD Юліан Рьопке.
 
За його даними, російські війська вийшли з північного сходу до берегів Курахівського водосховища на Донеччині. Одночасно вони просуваються до нього з південного заходу з боку Вугледару.
 
Як зазначає Рьопке, через це над ЗСУ нависла загроза попадання в котел навколо міста Курахове, якщо вони не відступлять.
 
"російська армія вторгнення захопила село Максимівка на Донеччині. Оскільки Україна не вистачає резервів і "другої" лінії оборони в цьому районі, просування росіян залишається на рівні близько 2 км на добу і створює загрозу ще одного котла. Українська армія, швидше за все, уникне цієї загрози ще одним масштабним відступом приблизно з 20 населених пунктів на південний схід від села Андріївка", - пише Рьопке.
 
війна в Україніросія окупантиЗСУ

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