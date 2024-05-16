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ЗСУ не побудували смугу оборони на Харківщині через заборону США обстрілювати території рф – ISW

16 травня 2024, 20:34
ЗСУ не побудували смугу оборони на Харківщині через заборону США обстрілювати території рф – ISW
В Інституті пояснили, чому заборона Білого дому бити по росії некоректна, адже це була б оборона, а не наступ.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

Американська заборона на удари по росії суттєво перешкоджає українському успіхові на фронті. 

В Інституті вказали на алогічність позиції Вашингтона. 

Вчора під час візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен ухилився від прямої відповіді щодо того, чи може Україна використовувати американську зброю для ударів по рф

Він заявив, що США загалом не підтримує атак на росію, але визнав, що Україна має сама вирішувати, як вести війну. 

Тому прямого ствердження про те, що США забороняють бити по країні – агресорці своїм озброєнням, від Блінкена не прозвучало.

Проте Politico пише, що політика Байдена щодо вето на удари зброєю США по території Росії не змінилася. У Білому домі наполягають, що їхня військова допомога має слугувати для оборони, а не для наступальних операцій і саме тут аналітики Інституту вивчення війни бачать нестикування.

Так, наприклад, українська операція з удару по системах у рф, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції окупантів на півночі Харківської області, за своєю суттю була б оборонною, і характеризувати таку спробу як "наступ" було б некоректно, вважають експерти.

В ISW вважають, що обмеження від США фактично розв'язало руки росіянам. Адже вони безпроблемно можуть завдавати авіаударів по Україні з власного прикордоння, не побоюючись отримати відповідь. Крім того, на прикордонних територіях Росії окупанти можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій.

"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російської агресії", – заявили в ISW.

Крім того, вчора Комісія наголосила, що США повинні "не тільки дозволити, але й заохотити" українські сили завдавати ударів по російських силах, які ведуть вогонь і зупиняються в прикордонних районах рф у рамках наступальної операції на півночі Харківщини.

 

оборонахарківщинавійна в Україніросія-агресор

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