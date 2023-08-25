Матеріали:
Теми:

ЗСУ підійшли до другої лінії оборони ворога, в окупантів паніка – ISW

25 серпня 2023, 09:52
ЗСУ підійшли до другої лінії оборони ворога, в окупантів паніка – ISW
Джерело unian
Йдеться про захід Запорізької області.

24 серпня ЗСУ просунулися ближче до другої лінії оборони ворога в районі Роботиного. Йдеться про захід Запорізької області. Прорив російських оборонних рубежів у цьому районі ще більше розширився.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані геолокаційні кадри свідчать, що українські війська просунулися далі до російських оборонних рубежів на захід від Вербового і на південь від Роботиного.

Відомий кремлівський блогер висловив стурбованість проривом ЗСУ російських оборонних ліній у західній частині Запорізької області і заявив, що це критичний момент на полі бою. Він додав, що окупантам потрібно утримувати свої позиції ще принаймні півтора місяця, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці фронту та змінити ситуацію на полі бою на свою користь. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний відповів на критику щодо українського контрнаступу, заявивши, що це була не боротьба з повстанцями, а битва на Курській дузі, яка дозволила радянській армії повернути ініціативу на полі бою та відвоювати значні ділянки території.

"Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що ворог проводять додаткові бічні передислокації з Херсонської області на лінію фронту в Запорізькій області, що свідчить про те, що українські сили ще більше погіршили російські оборонні лінії в цьому районі. російські війська перекидають підрозділи з Херсонського напрямку на Запорізький напрямок через велику кількість поранених серед сил, які обороняються ", зазначають експерти ISW.

ЗСУокупантиконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Політика
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 09:56
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Політика
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 09:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 15:37
Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється