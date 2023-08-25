ЗСУ підійшли до другої лінії оборони ворога, в окупантів паніка – ISW

Йдеться про захід Запорізької області.

24 серпня ЗСУ просунулися ближче до другої лінії оборони ворога в районі Роботиного. Йдеться про захід Запорізької області. Прорив російських оборонних рубежів у цьому районі ще більше розширився.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані геолокаційні кадри свідчать, що українські війська просунулися далі до російських оборонних рубежів на захід від Вербового і на південь від Роботиного.

Відомий кремлівський блогер висловив стурбованість проривом ЗСУ російських оборонних ліній у західній частині Запорізької області і заявив, що це критичний момент на полі бою. Він додав, що окупантам потрібно утримувати свої позиції ще принаймні півтора місяця, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці фронту та змінити ситуацію на полі бою на свою користь. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний відповів на критику щодо українського контрнаступу, заявивши, що це була не боротьба з повстанцями, а битва на Курській дузі, яка дозволила радянській армії повернути ініціативу на полі бою та відвоювати значні ділянки території.

"Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що ворог проводять додаткові бічні передислокації з Херсонської області на лінію фронту в Запорізькій області, що свідчить про те, що українські сили ще більше погіршили російські оборонні лінії в цьому районі. російські війська перекидають підрозділи з Херсонського напрямку на Запорізький напрямок через велику кількість поранених серед сил, які обороняються ", зазначають експерти ISW.