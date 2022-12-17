ЗСУ сподіваються відвоювати всі території включно з Кримом вже у 2023 році

В плани українських військ входить звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом. Можливо, це станеться вже в наступному році.

Про це йдеться в інтерв'ю командувача ОК "Південь", генерала-майора Андрія Ковальчука британському каналу Sky News.

При цьому генерал акцентував, майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки що тримаються в секреті.

"Крим - це обов'язково - це лише питання часу...Ми повернемо кожен квадратний сантиметр нашої території. Хотілося б вирішити всі питання цього року. Але я вірю, що наступного року ми все доведемо до логічного завершення", - заявив Ковальчук.