ЗСУ стабілізує північ після несподіваного поштовху рф, але стикається з новим тиском на сході – CNN

Наступ росії сповільнився після того, як західні союзники дозволили бити своєю зброєю по території рф.

Україні вдалось стабілізувати ситуацію на півночі Херсонщини після дозволу використовувати західну зброю для ударів по позиціях на території рф, але українські сили оборони залишаються беззахисними перед ударами авіабомб.

Про це старший офіцер СБУ з позивним "Банкір" розповів для CNN.

За йогослорвами, можливість вражати російські цілі на російській території вже має позитивний вплив.

"З'явилася можливість проводити локальні контратакуючі операції і відвойовувати території, які, наприклад, були захоплені противником тиждень тому", - сказав військовий.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв сказав, що американська система HIMARS стала основною зброєю для ударів по російських позиціях.

Завдяки цій системі росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області. Проте великою проблемою залишаються плануючі бомби, які скидаються з такої висоти, що опиняються поза зоною досяжності української оборони.

"На жаль, у нас поки що немає дозволу збивати російські літаки на аеродромах американською зброєю, і в нас немає дозволу використовувати ракети ATACMS на російській території", - сказав Чернєв, маючи на увазі ракетну систему дальнього радіусу дії.

"Через це ми досі не можемо вирішити питання з нанесенням ударів планерними бомбами по нашій території. Харків та інші прикордонні райони все ще страждають від бомбових ударів, гине багато мирних жителів", - додав він.

Просування військ рф уповільнилося, але війська продовжують наступати вздовж нової лінії фронту на півночі країни, вони зосередилися на спробі прорватися через село Глибоке на північ від Харкова.

В разі , якщо російським військам вдасться закріпитися там, вони зможуть просунутися до села Липці за 30 км на північ від Харкова, звідки зможуть бити по місту артилерією.

На північний схід від Харкова російські війська продовжують утримувати позиції в місті Вовчанськ. За словами Назара Волошина, представника українських військових на сході країни, тривають бої на вулицях, але більша частина міста перебуває під контролем ЗСУ.

"Щоб розсіяти сили і засоби наших сил оборони, противник розпочав додаткову харківську кампанію... частково їм це вдалося, але сили оборони стабілізували ситуацію", - сказав командир роти 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко.

Аби протистояти росіянам на Харківщині, Україні доводиться перекидати людей і зброю з інших ділянок фронту в Донецькій і Луганській областях. Головною метою Росії є встановлення повного контролю над двома східними регіонами. І саме на них, за словами Волошина, росія чинить досить активний тиск.

На сході кремль націлився на місто Часів Яр у Донецькій області. Війська рф домоглися певних успіхів. Далі на південь уздовж східної лінії фронту росіяни просунулися на захід від міста Авдіївка.