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ЗСУ вдарили по одному з найбільших НПЗ росії та базі Чорноморського флоту в Криму

29 липня 2026, 11:12
ЗСУ вдарили по одному з найбільших НПЗ росії та базі Чорноморського флоту в Криму
Фото: Генштаб ЗСУ
Він виробляє авіагас і дизель для армії та ВПК росії.

У ніч на 29 липня українські військові завдали удару по Рязанському НПЗ – одному з найбільших нафтопереробних заводів росії потужністю 17 млн тонн на рік. На його території спалахнула масштабна пожежа.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Завод виробляє авіагас, автомобільні бензини та дизельне пальне для потреб армії та ВПК росії. Також під удар потрапила база швидкісних катерів Чорноморського флоту біля тимчасово окупованого Міжводного у Криму – об'єкт використовують для технічного обслуговування катерів, задіяних у логістиці та патрулюванні узбережжя.

У районі Почепа Брянської області атаковано радіолокаційну станцію. На Донеччині завдано удару по автомобільному мосту біля Виселок, уражено склад матеріально-технічних засобів у Портівському та місце зберігання і пуску дронів-камікадзе в Донецьку.

НПЗудари по рф

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