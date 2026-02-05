ЗСУ вдарили ракетами "Фламінго" по полігону "Капустин Яр", звідки рф пускає "Орєшнік"

За даними Генштабу, частина будівель полігону зазнала пошкоджень різного ступеня.

Впродовж січня українські війська завдали серії точних ударів по ангарних комплексах полігону "Капустин Яр" в Астраханській області рф, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

"Сили оборони України виконали серію успішних ударів... із використанням ударних засобів дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго... Уражено інфраструктуру полігону "Капустин Яр", – ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, частина будівель полігону зазнала пошкоджень різного ступеня: один з ангарів серйозно пошкоджено, а частину особового складу евакуювали з території.