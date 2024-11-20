ЗСУ випустила по складу в Брянській області 8 ракет ATACMS, росія збила 2 – Reuters

В росії ж заявили про п’ять збитих ракет.

Міноборони рф обмануло про першу атаку далекобійними ракетами ATACMS по російській території в ніч проти 19 листопада.

Про це повідомила агенція Reuters.

Видання пише, що Україна випустила по складу боєприпасів 8 ракет ATACMS і три з армія рф перехопила дві.

Проте російське відомство заявляло, що були збиті 5 з шести ракет, випущених по військовому об'єкту в Брянській області, а уламки влучили в об'єкт та спричинили незначну пожежу.

Українські джерела кажуть, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф в місті Карачев Брянської області.

В США досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по росії.

У вівторок, 19 листопада, ми писали, що ЗСУ вперше завдали удару по росії ракетами ATACMS.