ЗСУ випустила по складу в Брянській області 8 ракет ATACMS, росія збила 2 – Reuters
Міноборони рф обмануло про першу атаку далекобійними ракетами ATACMS по російській території в ніч проти 19 листопада.
Про це повідомила агенція Reuters.
Видання пише, що Україна випустила по складу боєприпасів 8 ракет ATACMS і три з армія рф перехопила дві.
Проте російське відомство заявляло, що були збиті 5 з шести ракет, випущених по військовому об'єкту в Брянській області, а уламки влучили в об'єкт та спричинили незначну пожежу.
Українські джерела кажуть, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф в місті Карачев Брянської області.
В США досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по росії.
У вівторок, 19 листопада, ми писали, що ЗСУ вперше завдали удару по росії ракетами ATACMS.