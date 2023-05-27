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ЗСУ вже тренуються на танках Abrams – Пентагон

27 травня 2023, 16:01
ЗСУ вже тренуються на танках Abrams – Пентагон
Фото: Google
Перша група з 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1 в Німеччині.

Навчання та інструктаж для військових відбувається на полігонах у Графенворі та Хоенфельсі. 

Про це повідомляє The New York Times.

"Цей інструктаж включає базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та медичні навички, а також тренування на рівні взводу та роти, а згодом і більш масштабні навчання за участю батальйонів, які протистоять один одному", – розповів речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн.

Ще 200 українських військових почали тренуватися як заправляти і обслуговувати танки Abrams.

Підготовка українських військових триватиме 10-12 тижнів.

Танки Abrams з’являться на фронті в Україні до осені.

На тижні росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон підтвердив.

Abramsб Пентагон

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