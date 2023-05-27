ЗСУ вже тренуються на танках Abrams – Пентагон
Навчання та інструктаж для військових відбувається на полігонах у Графенворі та Хоенфельсі.
Про це повідомляє The New York Times.
"Цей інструктаж включає базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та медичні навички, а також тренування на рівні взводу та роти, а згодом і більш масштабні навчання за участю батальйонів, які протистоять один одному", – розповів речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн.
Ще 200 українських військових почали тренуватися як заправляти і обслуговувати танки Abrams.
Підготовка українських військових триватиме 10-12 тижнів.
Танки Abrams з’являться на фронті в Україні до осені.
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