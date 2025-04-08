ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії – Зеленський

Зеленский доручив міністру закордонних справ України звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається реагувати

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, це відбулося на території України – на Донеччині, є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

"Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил" - заявив очільник держави. Він наголосив, що доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.