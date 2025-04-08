ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії – Зеленський
08 квітня 2025, 16:09
скриншот з відео
Зеленский доручив міністру закордонних справ України звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається реагувати
Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, це відбулося на території України – на Донеччині, є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.
"Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил" - заявив очільник держави. Він наголосив, що доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.
"Залучення росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", – підкреслив гарант.
Наразі полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України, тривають відповідні слідчі та оперативні дії.