Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЗСУ завдали ударів по командних пунктах рф: використано Storm Shadow та GMLRS

05 жовтня 2024, 15:09
ЗСУ завдали ударів по командних пунктах рф: використано Storm Shadow та GMLRS
Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Сили оборони України уразили три командних пункти росії. Були використані ракети Storm Shadow та снаряди GMLRS.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Днями завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Результати ударів уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначають у Генштабі, бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS", - додали військові.

За 4 жовтня на фронті сталося 159 бойових зіткнень. При цьому на Куп'янському напрямку було більше атак рф, ніж Покровському.

війнаЗСУStorm Shadow

Останні матеріали

Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Ні Києву, ні Європі не варто спішити
Політика
Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 17:02
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється