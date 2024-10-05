ЗСУ завдали ударів по командних пунктах рф: використано Storm Shadow та GMLRS

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Сили оборони України уразили три командних пункти росії. Були використані ракети Storm Shadow та снаряди GMLRS.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Днями завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Результати ударів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS", - додали військові.

За 4 жовтня на фронті сталося 159 бойових зіткнень. При цьому на Куп'янському напрямку було більше атак рф, ніж Покровському.