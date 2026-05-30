ЗСУ знищили "Іскандер" і два літаки Ту-142 на аеродромі в Таганрозі
У ніч проти 30 травня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому в російському Таганрозі.
За даними командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, знищено оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" та два літаки Ту-142.
"Іскандер" уразили на пусковій позиції на околицях Таганрога у Ростовській області. Ту-142 – дальній протичовновий літак, створений на базі стратегічного бомбардувальника.
"Візит до Таганрога здійснили Птахи 1 ОЦ СБС. Результат не обмежився лише вже названими цілями – у воді теж "палало" добре", – зазначив "Мадяр", пообіцявши опублікувати відео згодом.