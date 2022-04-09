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Зупинка "Північного потоку" може спричинити новий максимум цін на газ в Європі, - Bloomberg

Ціни на природний газ в Європі можуть оновити новий максимум на тлі новин про терміни відновлення роботи газопроводу "Північний потік".
Зупинка "Північного потоку" може спричинити новий максимум цін на газ в Європі, - Bloomberg Фото: Радіо Свобода
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За інформацією агентства, новина про те, що постачання по головному газопроводу в Європі не відновляться в заплановані терміни, може вплинути на ринок енергоносіїв і викликати невизначеність, тим самим привести до "значного цінового ралі з понеділка, потенційно імітуючому серпневі максимуми".
 
Ціни на газ останнім часом знизилися і продемонстрували найбільше тижневе падіння за всю історію спостережень після того, як дані показали, що Європа досягла своєї мети щодо заповнення сховищ на два місяці раніше запланованого терміну.
 
Зараз у країн ЄС є запаси газу принаймні на частину зими. Ситуація може погіршитися, коли запаси виснажаться, особливо ближче до кінця опалювального сезону і за умови низьких температур.
 
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04 09 2022 10:17
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