БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЦіни на природний газ в Європі можуть оновити новий максимум на тлі новин про терміни відновлення роботи газопроводу "Північний потік".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зупинка "Північного потоку" може спричинити новий максимум цін на газ в Європі, - Bloomberg
Фото: Радіо Свобода
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією агентства, новина про те, що постачання по головному газопроводу в Європі не відновляться в заплановані терміни, може вплинути на ринок енергоносіїв і викликати невизначеність, тим самим привести до "значного цінового ралі з понеділка, потенційно імітуючому серпневі максимуми".
Ціни на газ останнім часом знизилися і продемонстрували найбільше тижневе падіння за всю історію спостережень після того, як дані показали, що Європа досягла своєї мети щодо заповнення сховищ на два місяці раніше запланованого терміну.
Зараз у країн ЄС є запаси газу принаймні на частину зими. Ситуація може погіршитися, коли запаси виснажаться, особливо ближче до кінця опалювального сезону і за умови низьких температур.
Нагадаємо, що російська газова компанія "Газпром" у середу 31 серпня о 03:00 зупинила транзит газу через трубопровід "Північний потік".
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04 09 2022 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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