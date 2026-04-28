ПОЛІТИКА

Зустріч Трампа і Чарльза III пройде в закритому форматі: британці бояться повторення скандалу із Зеленським

28 квітня 2026, 12:32
Зустріч Трампа і Чарльза III пройде в закритому форматі: британці бояться повторення скандалу із Зеленським
Фото: з вільного доступу
Міністр Купер готова виступити "живим щитом" для короля, якщо розмова піде не за планом.

Зустріч короля Великої Британії Чарльза III з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті пройде в закритому форматі. На цьому наполягли британські чиновники, які побоюються повторення лютневого скандалу 2025 року, коли Трамп публічно розкритикував президента України Володимира Зеленського просто в прямому ефірі.

За домовленістю сторін, король з'явиться перед пресою лише на початку зустрічі – для спільного фото. Після цього всі журналісти залишать кімнату.

Про це повідомляє  The Guardian.

Поряд із Чарльзом на всіх заходах перебуватимуть співробітники палацу та міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Дипломатичні джерела розповіли The Guardian, що Купер готова втрутитися в разі загострення розмови.

"Вона готова кинутися в дію як живий щит для короля, якщо Трамп почне критикувати Стармера або Велику Британію загалом, як він схильний робити", – сказало одне з джерел.

Втім, урядові інсайдери налаштовані оптимістично. "Він має десятиліття досвіду в подібних речах, зокрема зустрічі з деякими досить складними персонажами. Він читає всі свої документи і точно знає, що відбувається. Ми думаємо, що з ним все буде добре", – зазначило інше джерело.

Сам Трамп у неділю в ефірі CBS News відгукнувся про Чарльза схвально – зокрема за те, що той не скасував поїздку після стрілянини на вечері кореспондентів Білого дому. "Він справді фантастична людина та приголомшливий представник, і він сміливий", – сказав президент.

Програма вівторка передбачає двосторонню зустріч у Овальному кабінеті та виступ Чарльза перед Конгресом США. Деякі чиновники вважають, що монарх може торкнутися тем довкілля та підтримки України – у загальному вигляді, без конкретних випадів на адресу адміністрації Трампа.

Британська сторона покладає на поїздку великі надії: відносини між двома країнами переживають один із найскладніших періодів за десятиліття. Нещодавно Трамп погрожував помстою після того, як прем'єр Кір Стармер і канцлер Рейчел Рівз публічно розкритикували його позицію щодо війни в Ірані. Уряд сподівається, що особиста зустріч із монархом пом'якшить риторику американського президента.

СШАДональд ТрампБританіяЧарльз IIIВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється