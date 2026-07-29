Зустріч Зеленського і Трампа стала переломним моментом у політиці США щодо України – FT

Трамп вперше доручив Віткоффу та Кушнеру відвідати Київ.

Нова зустріч Зеленського з Трампом ознаменувала різкий поворот у позиції глави Білого дому щодо України.

Про це повідомляє Financial Times.

Найближчі радники Зеленського розповіли FT, що президент завжди вважав особисте спілкування з Трампом найефективнішим способом переконати його. Після цієї зустрічі стало відомо, що Трамп вперше доручив спеціальному посланцю Стіву Віткоффу та своєму зятю Джареду Кушнеру відвідати Київ для докладання зусиль до якнайшвидшого завершення війни.

Зеленський у приватних розмовах високо оцінює багатомісячні прямі контакти на рівні радників, які, на його переконання, допомогли змінити погляд Трампа на війну. Під час переговорів Зеленський прагнув переконати американського колегу, що підтримка Києва відповідає національним інтересам США, апелюючи насамперед до бажання Трампа асоціюватися з успішними політичними рішеннями.

Журналісти наголошують, що очільник Білого дому почав критичніше оцінювати небажання путіна йти на компроміси та прихильніше ставитися до воєнних успіхів України. Попри це, частина прихильників табору "Америка понад усе" й далі скептично ставиться до довгострокової підтримки Києва.