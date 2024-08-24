Зусилля США із приборкання хуситів в Червоному морі провалилися – The Telegraph

За словами журналістів, схоже,що США відмовилися від операції "Вартовий процвітання".

Операція багатонаціональної коаліції під проводом США "Вартовий процвітання" (OPG), що була започаткована в грудні 2023 року у відповідь на напади хуситів на комерційне судноплавство у південній частині Червоного моря, не спрацювала.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Зазначається, що метою операції було забезпечення єдиного міжнародного фронту, який би стримував хуситів від подальших нападів. Також це мало заспокоїти судноплавні компанії, які з міркувань ризику і пов'язаних з ним витрат на страхування вже починали обходити довгий маршрут навколо мису Доброї Надії.

Однак, за словами журналістів, хуситів це не зупинило. Вони продовжували обстрілювати все – від кораблів до іранських зерновозів і російських суден "тіньового флоту". Це призвело до операції "Посейдон Арчер", що розпочалася в січні 2024 року і передбачала контрудари США і Великої Британії по об'єктах хуситів. Але ці спроби також провалились.