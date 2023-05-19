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Звіт Сенату про походження COVID: В лабораторії Уханя стався "серйозний інцидент із біоутриманням"

19 травня 2023, 11:11
Звіт Сенату про походження COVID: В лабораторії Уханя стався
джерело aa.com.tr
Перша смерть від COVID у Китаї сталася у вересні 2019 року – на два місяці раніше, ніж передбачалося, – і що Пекін намагався приховати спалах від решти світу.

Згідно зі звітом Сенату про походження COVID, в Інституті вірусології Уханя у 2019 році стався  "серйозний інцидент із біоутриманням", він не був укомплектований персоналом і був затьмарений проблемами безпеки.

Про це повідомляє MailNews.

У 329-сторінковому звіті про два роки роботи також зазначено, що перша смерть від COVID у Китаї сталася у вересні 2019 року – на два місяці раніше, ніж передбачалося, – і що Пекін намагався приховати спалах від решти світу.

Звіт відноситься до липня 2019 року, коли офіційний представник Інституту вірусології Уханя попередив про "поточні недоліки та фундаментальні проблеми в будівництві, експлуатації та обслуговуванні" лабораторного комплексу та наказав персоналу "пріоритетно розв’язувати нагальні проблеми, які ми маємо".

Потім 19 вересня 2019 року лабораторія Уханя закрила свою онлайн-базу вірусів серед ночі, згідно зі звітом.

До листопада 2019 року уряд Китаю приховував кілька задокументованих випадків Covid-19.

КПК не попередила Всесвітню організацію охорони здоров’я про спалах вірусу "невідомої етіології" до січня 2020 року.

Китайські вчені подали заявку на патент на вакцину проти Covid-19 до 24 лютого 2020 року, і в звіті говориться, що "методологія дослідження" передбачає, що вони почали роботу над вакциною не пізніше листопада 2019 року.

"Подібно до того, як Пекін заперечував можливість того, що COVID-19 походить із лабораторії на світовій арені, — йдеться у звіті, — він попереджав своїх власних чиновників про такі ризики та впроваджував нові заходи для запобігання нещасним випадкам у лабораторії".

У лютневій промові перед політбюро Китаю Сі встановив зв’язок "між політичною безпекою партії-держави, громадським здоров’ям і кращим регулюванням біобезпеки та біозахисту".

Китайські чиновники наполягають на тому, що теорія витоку з лабораторії є брехнею, і відмовляються надати доступ міжнародним зусиллям для визначення походження вірусу, який убив 7 мільйонів людей у всьому світі.

Звіт, здається, слідує в руслі інших висновків розвідки - містить вірогідні, але не доказові докази того, що теорія витоку з лабораторії, яку багато хто вважала змовою, є правдивою.

У лютому цього року Міністерство енергетики, яке контролює лабораторії біологічних досліджень у США, дійшло висновку з "низькою впевненістю", що вірус, швидше за все, походить з лабораторії в Ухані. ФБР прийшло до такого висновку з помірною впевненістю.

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