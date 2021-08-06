НОВИНИУ звіті про походження COVID-19, підготовленого національною лабораторією уряду США, зроблено висновок, що гіпотеза про витік вірусу з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною і заслуговує на подальше розслідування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Звіт США підтвердив можливість витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані – ЗМІ
Наразі розвідка США розглядає два ймовірних сценарії походження коронавірусу: вірус виник в результаті аварії в лабораторії або виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною
Фото: РБК-Україна
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, ознайомлені із засекреченим документом.
Як зазначається, дослідження було підготовлене у травні 2020 року Національною лабораторією Лоуренса Лівермора в Каліфорнії, і на нього посилався Державний департамент, коли проводив розслідування щодо походження пандемії протягом останніх місяців адміністрації Дональда Трампа.
Люди, знайомі з дослідженням, повідомили виданню, що дослідження було підготовлено "Z-підрозділом" Лоуренса Лівермора, яке є його розвідувальним підрозділом.
Зазначається, що Лівермор володіє значним досвідом в біологічних питаннях і його оцінка ґрунтувалася на геномному аналізі вірусу SARS-COV-2, який викликає COVID-19.
Вчені аналізують генетичний склад вірусів, щоб спробувати визначити, як вони еволюціонували та поширювались серед населення.
Наразі розвідка США розглядає два ймовірних сценарії походження коронавірусу: вірус виник в результаті аварії в лабораторії або виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною.
Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що організація не може змусити Китай оприлюднювати більше даних про походження COVID-19, додавши, що він запропонує дослідження, необхідні для розуміння того, звідки вірус виник на "наступному рівні".
Нагадаємо, що у світі станом на ранок 7 червня зафіксували понад 174 мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 мільйона летальних, одужали вже понад 157 мільйонів осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 06 2021 09:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles