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Звіт США підтвердив можливість витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані – ЗМІ

Наразі розвідка США розглядає два ймовірних сценарії походження коронавірусу: вірус виник в результаті аварії в лабораторії або виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною
У звіті про походження COVID-19, підготовленого національною лабораторією уряду США, зроблено висновок, що гіпотеза про витік вірусу з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною і заслуговує на подальше розслідування.
Звіт США підтвердив можливість витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані – ЗМІ Фото: РБК-Україна
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, ознайомлені із засекреченим документом.
 
Як зазначається, дослідження було підготовлене у травні 2020 року Національною лабораторією Лоуренса Лівермора в Каліфорнії, і на нього посилався Державний департамент, коли проводив розслідування щодо походження пандемії протягом останніх місяців адміністрації Дональда Трампа.
 
Люди, знайомі з дослідженням, повідомили виданню, що дослідження було підготовлено "Z-підрозділом" Лоуренса Лівермора, яке є його розвідувальним підрозділом.
 
Зазначається, що Лівермор володіє значним досвідом в біологічних питаннях і його оцінка ґрунтувалася на геномному аналізі вірусу SARS-COV-2, який викликає COVID-19.
 
Вчені аналізують генетичний склад вірусів, щоб спробувати визначити, як вони еволюціонували та поширювались серед населення.
 
Наразі розвідка США розглядає два ймовірних сценарії походження коронавірусу: вірус виник в результаті аварії в лабораторії або виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною.
 
Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що організація не може змусити Китай оприлюднювати більше даних про походження COVID-19, додавши, що він запропонує дослідження, необхідні для розуміння того, звідки вірус виник на "наступному рівні".
 
Нагадаємо, що у світі станом на ранок 7 червня зафіксували понад 174 мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 мільйона летальних, одужали вже понад 157 мільйонів осіб.
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08 06 2021 09:24
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