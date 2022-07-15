"Зв'язок та інтернет на Донеччині буде", - Федоров про нову систему Tesla Powerwall 2

Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики

Донецька область отримала новітні системи Tesla Powerwall 2 для забезпечення зв'язку та інтернету. Джерело: https://censor.net/ua/p3353665

Про це повідомив Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

"Донеччина - одне з найгарячіших місць на мапі України. Через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет та зв'язок майже відсутні. Лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві - не можуть поспілкуватися з рідними", - йдеться у повідомленні.

Завдяки акумуляторам Tesla Powerwall 2, які працюють на сонячній енергії, люди завжди будуть на зв'язку.

За словами міністра, наступним пунктом розміщення Tesla Powerwall стане Миколаївщина.

Фото: Телеграм-канал Михайла Федорова

"Новітні технології допоможуть нам перемогти в цій війні. Дякую Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні", - підкреслив Федоров.

Фото: Телеграм-канал Михайла Федорова