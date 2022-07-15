"Зв'язок та інтернет на Донеччині буде", - Федоров про нову систему Tesla Powerwall 2
Про це повідомив Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.
"Донеччина - одне з найгарячіших місць на мапі України. Через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет та зв'язок майже відсутні. Лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві - не можуть поспілкуватися з рідними", - йдеться у повідомленні.
Завдяки акумуляторам Tesla Powerwall 2, які працюють на сонячній енергії, люди завжди будуть на зв'язку.
За словами міністра, наступним пунктом розміщення Tesla Powerwall стане Миколаївщина.
Фото: Телеграм-канал Михайла Федорова
"Новітні технології допоможуть нам перемогти в цій війні. Дякую Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні", - підкреслив Федоров.
Фото: Телеграм-канал Михайла Федорова
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