НОВИНИКоманда документального серіалу про вимираючі види тварин "Династії" зняла на відео імператорського пінгвіна з повністю чорним оперенням. Автори проекту припускають, що герой їх ролика може бути єдиним подібним пінгвіном на Землі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З'явилося відео з повністю чорним пінгвіном, який може бути єдиним на Землі
Птах став таким через рідкісну мутацію
Фото: Cassidy Mills / Unsplash
У відеоролику видно, як пінгвін, критий повністю чорним оперенням прогулюється серед інших представників свого виду. На його тілі залишилося лише кілька плям з білим пером.
Відео з'явилося на YouTube-каналі "Династії".
"Чорне забарвлення стало результатом рідкісної генетичної мутації - меланізм", - пояснюється у відеоролику. Документалісти вважають, що першими в історії зафіксували імператорського пінгвіна з меланізмом.
Зазвичай подібні мутації роблять пінгвінів більш помітними для хижаків. Однак особина, яка на відео, дожила до дорослого віку.
Нагадаємо, британському фотографу Уїллу Беррарду-Лукасу, який знімає дику природу, вдалося сфотографувати чорного африканського леопарда.
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