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З'явилося відео з повністю чорним пінгвіном, який може бути єдиним на Землі

Птах став таким через рідкісну мутацію
Команда документального серіалу про вимираючі види тварин "Династії" зняла на відео імператорського пінгвіна з повністю чорним оперенням. Автори проекту припускають, що герой їх ролика може бути єдиним подібним пінгвіном на Землі.
З Фото: Cassidy Mills / Unsplash

У відеоролику видно, як пінгвін, критий повністю чорним оперенням прогулюється серед інших представників свого виду. На його тілі залишилося лише кілька плям з білим пером.

Відео з'явилося на YouTube-каналі "Династії".

"Чорне забарвлення стало результатом рідкісної генетичної мутації - меланізм", - пояснюється у відеоролику. Документалісти вважають, що першими в історії зафіксували імператорського пінгвіна з меланізмом.

Зазвичай подібні мутації роблять пінгвінів більш помітними для хижаків. Однак особина, яка на відео, дожила до дорослого віку.

Нагадаємо, британському фотографу Уїллу Беррарду-Лукасу, який знімає дику природу, вдалося сфотографувати чорного африканського леопарда.

 
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19 02 2019 16:11
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