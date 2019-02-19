З'явилося відео з повністю чорним пінгвіном, який може бути єдиним на Землі

Команда документального серіалу про вимираючі види тварин "Династії" зняла на відео імператорського пінгвіна з повністю чорним оперенням. Автори проекту припускають, що герой їх ролика може бути єдиним подібним пінгвіном на Землі.

У відеоролику видно, як пінгвін, критий повністю чорним оперенням прогулюється серед інших представників свого виду. На його тілі залишилося лише кілька плям з білим пером.

Відео з'явилося на YouTube-каналі "Династії".

"Чорне забарвлення стало результатом рідкісної генетичної мутації - меланізм", - пояснюється у відеоролику. Документалісти вважають, що першими в історії зафіксували імператорського пінгвіна з меланізмом.

Зазвичай подібні мутації роблять пінгвінів більш помітними для хижаків. Однак особина, яка на відео, дожила до дорослого віку.

Нагадаємо, британському фотографу Уїллу Беррарду-Лукасу, який знімає дику природу, вдалося сфотографувати чорного африканського леопарда.