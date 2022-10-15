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Зима загрожує новою кризою в галузі охорони здоров'я в Україні - ВООЗ

Низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, і будуть посилюватися ракетними ударами Росії.
Зима загрожує новою кризою в галузі охорони здоров Фото: з вільного доступу
Про це попередила Всесвітня організація охорони здоров'я, пише Bloomberg.
 
За даними уряду України, з початку війни було пошкоджено або зруйновано понад 800 тисяч будинків, і тисячі людей зараз живуть або в центрах для біженців, або в пошкоджених будинках. Цієї зими їм може не вистачити захисту від холоду.
 
"Занадто багато людей в Україні живуть ненадійно, переїжджають з місця на місце, живуть в нестандартних будівлях або не мають доступу до опалення. Це може призвести до обмороження, переохолодження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу", — заявив на брифінгу регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клюге.
 
З початку війни, за даними ВООЗ, було скоєно 620 нападів на медичні установи, що обмежило доступ до медичної допомоги для й без того вразливого населення. Люди, які залишилися, особливо в районах бойових дій, швидше за все, старшого покоління і маломобільні.
 
Атаки на цьому тижні торкнулися електропостачання в 15 регіонах, у тому числі 10, де відбулося відключення електрики. ВООЗ постачає електрогенератори, кисень та інше обладнання в медичні установи, а також працює над поліпшенням доступу до медичної допомоги, особливо в районах, нещодавно звільнених від російської окупації.
 
Близько кожної третьої людини в окупованих районах або регіонах, де ведуться бойові дії, не мають доступу до ліків, у порівнянні з кожним п'ятим по всій країні, заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт.
 
"Ракети все ще летять, тому ми повинні бути готові до наступних хвиль переміщення людей", - додав Габіхт.
 
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15 10 2022 12:54
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