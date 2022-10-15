НОВИНИНизькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, і будуть посилюватися ракетними ударами Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зима загрожує новою кризою в галузі охорони здоров'я в Україні - ВООЗ
Фото: з вільного доступу
Про це попередила Всесвітня організація охорони здоров'я, пише Bloomberg.
За даними уряду України, з початку війни було пошкоджено або зруйновано понад 800 тисяч будинків, і тисячі людей зараз живуть або в центрах для біженців, або в пошкоджених будинках. Цієї зими їм може не вистачити захисту від холоду.
"Занадто багато людей в Україні живуть ненадійно, переїжджають з місця на місце, живуть в нестандартних будівлях або не мають доступу до опалення. Це може призвести до обмороження, переохолодження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу", — заявив на брифінгу регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клюге.
З початку війни, за даними ВООЗ, було скоєно 620 нападів на медичні установи, що обмежило доступ до медичної допомоги для й без того вразливого населення. Люди, які залишилися, особливо в районах бойових дій, швидше за все, старшого покоління і маломобільні.
Атаки на цьому тижні торкнулися електропостачання в 15 регіонах, у тому числі 10, де відбулося відключення електрики. ВООЗ постачає електрогенератори, кисень та інше обладнання в медичні установи, а також працює над поліпшенням доступу до медичної допомоги, особливо в районах, нещодавно звільнених від російської окупації.
Близько кожної третьої людини в окупованих районах або регіонах, де ведуться бойові дії, не мають доступу до ліків, у порівнянні з кожним п'ятим по всій країні, заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт.
"Ракети все ще летять, тому ми повинні бути готові до наступних хвиль переміщення людей", - додав Габіхт.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 10 2022 12:54 МЕДІА
- ВІДЕО На Покрову у головному соборі Відня вперше відбулася літургія українською мовою
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
СТАТТІ