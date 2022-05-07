CУСПІЛЬСТВО ФОТОНа Таймс-Сквер у Нью-Йорку відбулася чергова акція протесту проти кривавої російської агресії з вимогою визнати рф державою-терористом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
05 07 2022 16:33
Акція з вимогою визнати рф державою-терористом відбулася у Нью-Йорку
Ключовим меседжем маніфестації став заклик до світової спільноти щодо визнання росії державою – спонсором тероризму де-юре, що вона довела де-факто своїми кривавими злочинами, скоєними проти українців, у т.ч. – за останній тиждень
Фото: Consulate General of Ukraine in New York, Razom for Ukraine / Фейсбук
Про це у Фейсбуці повідомило Генеральне консульство у Нью-Йорку.
Захід був ініційований громадською організацією "Razom for Ukraine" та підтриманий Генконсульством.
"Ключовим меседжем маніфестації став заклик до світової спільноти щодо визнання росії державою – спонсором тероризму де-юре, що вона довела де-факто своїми кривавими злочинами, скоєними проти українців, у т.ч. – за останній тиждень", – ідеться в дописі.
Генконсульство подякувало всім, хто долучився до акції, зокрема – постійному представнику Латвії при ООН за потужний виступ та підтримку України.
Нагадаємо, у червні українці Нью-Йорка (США) включно з працівниками Генконсульства України та Постпредства України при ООН долучилися до ініційованої «Razom for Ukraine» акції проти злочинів росії в Україні, що проходила поряд з будівлею ООН у Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.
24 лютого росія оголосила про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
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