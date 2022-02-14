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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
14 02 2022 14:54

Альпіністка з Черкас підкорила найвищу вершину Америки

Черкаська альпіністка Анастасія Скрипченко в складі групи спортсменів із України підкорила найвищий пік Америки й розгорнула синьо-жовтий державний прапор на головній вершині південної і західної півкулі планети – горі Аконкагуа в Андах (Аргентина).
Альпіністка з Черкас підкорила найвищу вершину Америки Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Черкаська міська рада.
 
 
"Гори – були, є і будуть. Але часом знаходяться ті, хто хоче відірватися від землі, бути ближче до неба, ті, хто готовий пройти по межі. І цього разу наша межа пройшла по горі Аконкагуа, найвищій вершині Америки – 6962 метри. Гора непроста, але нереально прекрасна. Вона нас впустила й відпустила, побалувавши таким спектром погодних умов, які не бачили в цих краях останні десятки років, у тому числі грози, блискавки, град та штормовий вітер 85 м/г, але на вершині – видимість до обох океанів", – цитує Анастасію Скрипченко міськрада.
 
 
Після підйому на вершину українські альпіністи розгорнули принесений із собою жовто-блакитний прапор.
 
 
За всю історію більше 130 альпіністів загинули під час сходжень на Аконкагуа – через падіння, серцеві напади, гіпотермію та ускладнення висотної хвороби. Перша зафіксована загибель під час сходження на цю вершину сталася у 1926 році – це був альпініст з Австрії. Останній випадок – 6 лютого 2022 року під час спроби сходження на вершину помер бізнесмен з Росії, топ-менеджер нафтопереробного холдингу.
 

Фото: chmr.gov.ua

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