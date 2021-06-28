Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов до одеського порту

Корабель прибув у Чорне море для участі в щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze

Про це повідомляє Шостий флот ВМС США на своїй сторінці у Twitter, передає Укрінформ.

Корабель прибув у Чорне море для участі в щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze. У них братимуть участь понад 30 країн з усього світу.



Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ



Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ



Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ



Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

Навчання Sea Breeze - це багатонаціональні морські навчання, що проводяться Шостим флотом США і ВМС України у Чорному морі з 1997 року. Цього року навчання проходитимуть з 28 червня по 10 липня.