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28 06 2021 10:16

Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов до одеського порту

Корабель прибув у Чорне море для участі в щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze
Американський ракетний есмінець USS Ross прибув на причал 1-К контейнерного термінала одеського порту.
Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов до одеського порту Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Про це повідомляє Шостий флот ВМС США на своїй сторінці у Twitter, передає Укрінформ.
 
Корабель прибув у Чорне море для участі в щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze. У них братимуть участь понад 30 країн з усього світу.
 

Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
 

Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
 

Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
 

Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
 
Навчання Sea Breeze - це багатонаціональні морські навчання, що проводяться Шостим флотом США і ВМС України у Чорному морі з 1997 року. Цього року навчання проходитимуть з 28 червня по 10 липня.
 
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