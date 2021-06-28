ФОТОАмериканський ракетний есмінець USS Ross прибув на причал 1-К контейнерного термінала одеського порту.
Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, УкрінформПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 06 2021 10:16
Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов до одеського порту
Корабель прибув у Чорне море для участі в щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze
Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Про це повідомляє Шостий флот ВМС США на своїй сторінці у Twitter, передає Укрінформ.
Корабель прибув у Чорне море для участі в щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze. У них братимуть участь понад 30 країн з усього світу.
Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Есмінець USS Ross у Чорному морі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Навчання Sea Breeze - це багатонаціональні морські навчання, що проводяться Шостим флотом США і ВМС України у Чорному морі з 1997 року. Цього року навчання проходитимуть з 28 червня по 10 липня.
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