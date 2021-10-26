Apple представила нову операційну систему macOS Monterey для комп’ютерів

Компанія Apple випустила нову операційну систему macOS Monterey, яку можна буде встановити безкоштовно на комп’ютери з "яблучною" платформою випуску останніх років.

Операційна система macOS Monterey забезпечує новітні революційні функції, які допомагають користувачам підключатися по-новому, досягати більшого, а також працювати на своїх пристроях Apple у безперебійному режимі

Про це йдеться в розгорнутому огляді нової системи на офіційному сайті виробника.

"Операційна система macOS Monterey забезпечує новітні революційні функції, які допомагають користувачам підключатися по-новому, досягати більшого, а також працювати на своїх пристроях Apple у безперебійному режимі",- зауважили в компанії.

Нові функції та режими роботи отримали, в тому числі окремі застосунки.

Так, програма відеозв’язку FaceTime має нові аудіо- та відеофункції. Зокрема, фронтальна камера на пристроях може фокусуватися на людині перед екраном та робити розмитий фон. Крім того, динаміки відтворюють інші голоси з того боку, звідки їх записують мікрофони на тому боці. Як підкреслили виробники, це дозволяє зосередитися на співрозмовнику та дозволяє сприймати спілкування більш природно й реалістично.

Нова операційна система дозволяє використовувати функцію SharePlay, яка дозволить під час спілкування у FaceTime ділитися улюбленою музикою, фільмами, телешоу або іншими трансляціями в режимі реального часу. Крім того, можна ділитися власним екраном або лише програванням певного додатка, що полегшує спільну роботу з колегами чи спілкування з друзями під час дзвінка. Наразі SharePlay працюватиме, в тому числі з Apple Music і Apple TV+, а також з популярними сторонніми службами.

Зміни зазнала функція обміну повідомленнями, яка тепер здатна більш зручно керувати файлами, надісланими з інших пристроїв. Вмонтований в операційну систему браузер Safari отримав можливість групувати вкладки. А користувачі платного сервісу iCloud+ можуть приховувати за потреби свій e-mail або змінювати його у відправлених повідомленнях.

Водночас в останній операційній системі, так само як і в останньому оновленні на мобільних пристроях Apple, з’явилася функція Focus. Вона дозволяє налаштовувати оповіщення у робочий час, години відпочинку, вихідні тощо.

Нова macOS Monterey також забезпечує функцію AirPlay, тобто відображення екрану телефону або іншого пристрою Apple на моніторі вашого комп’ютера. На Mac з’явилися також нові швидкі команди, які дозволяють автоматизувати рутинні завдання.

Крім того, на комп'ютерах з'явиться інструмент Universal Control, який дозволяє користувачам за допомогою миші миттєво переміщати курсор з комп’ютера на iPad та використовувати клавіатуру для будь-якого пристрою.

Як повідомлялося, американська компанія Apple провела 18 жовтня другу осінню презентацію, на якій представила довгоочікувані оновлені лептопи MacBook Pro на революційних процесорах, "недорогі" навушники AirPods 3, оновлені мініколонки, а також іншу продукцію.

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