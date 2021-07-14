ФОТОНа півночі Греції було виявлено загублену гробницю Олімпіади, матері Олександра Македонського.
Фото: Pontos News
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14 07 2021 16:11
Археологи знайшли гробницю матері Олександра Македонського
Доктор Бідас припустив, що гробниця, напевно, належала "великій людині", тому що це була мініатюрна версія гробниці самого Олександра Великого
Фото: Pontos News
Про це повідомляє Ancient Origins з посиланням на грецьке видання Pontos News.
Нещодавні розкопки в гробниці Коріноса на півночі Греції дали змогу зробити величезне історичне відкриття. Професор Афанасіос Бідас представив на науковій конференції низку переконливих доказів того, що остання гробниця Коріноса належала Олімпіаді, дружині короля Македонського Філіппа і матері Олександра Великого.
Фото: Pontos News
У 2019 році професор Бідас виявив стародавні написи, які переконали його у виявленні гробниці саме Олімпіади, яка народилася близько 375 р. до н.е. і померла в 316 р до н.е.
Фото: Pontos News
Професор сказав, що, оглянувши сотні македонських могил, він був особливо вражений розміром гробниці Коріноса. Доктор Бідас припустив, що гробниця, напевно, належала "великій людині", тому що це була мініатюрна версія гробниці самого Олександра Великого.
Фото: Pontos News
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