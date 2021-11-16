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16 11 2021 14:31

Археологи знайшли в Єгипті храм Сонця, якому 4500 років

Археологи 19-го століття знайшли лише малу частину споруди та припустили, що це були залишки ранньої стадії будівництва того ж храму. Зараз наші відкриття демонструють, що це була зовсім інша споруда, побудована до храму Нюсера
Археологи зі спільної експедиції Неапольського університету та Польської академії наук знайшли в Єгипті залишки храму Сонця, зведеного приблизно 4500 років тому.
Археологи знайшли в Єгипті храм Сонця, якому 4500 років Фото: CNN
Про це повідомляє CNN із посиланням на учасника експедиції, професора єгиптології Массіміліано Нуццоло.
 
За його словами, археологічна експедиція знайшла під фундаментом храму в Абу Гурабі, неподалік Каїра, залишки зовсім іншої споруди. У 1898 археологи знайшли на тому ж місці храм Нюсера, шостого царя 5-ї династії, який керував Єгиптом між 2400 та 2370 рр. до н.е. Зараз експедиція знайшла докази, що цей храм був побудований на місці давнішого храму Сонця.
 
 
"Археологи 19-го століття знайшли лише малу частину споруди та припустили, що це були залишки ранньої стадії будівництва того ж храму. Зараз наші відкриття демонструють, що це була зовсім інша споруда, побудована до храму Нюсера", - зазначив Нуццоло.
 
 
Тепер археологи хочуть дізнатися, хто побудував перший храм. Для цього вони продовжать розкопки на цій ділянці. Нуцолло додав, що дуже багато матеріалу дають знахідки з кераміки.
 
 
За словами археолога, експедиція знайшла печатки з іменами царів, фрагменти колон та багато керамічних посудин. Усі ці знахідки вони атрибутують 25-м століттям до н.е. Археологи зазначають, що на цьому місці мав бути храм бога Ра, але його згодом наказав зруйнувати цар Нюсер, який сам проголосив себе сином бога.
 
Як повідомлялося, Греція заявила, що вимагатиме у Британії повернути скульптури з Парфенона.
 
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