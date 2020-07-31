Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+

Астронавт NASA зробив вражаюче фото Землі з МКС "Наш гарний синій мармур" Астронавт Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) Дуглас Херлі сфотографував планету Земля з Міжнародної космічної станції.

Фото: masterkosta.com

Відповідний кадр він опублікував на власній сторінці у Twitter, повідомляє "Укрінформ". "Наш гарний синій мармур", - додав Херлі до знімка. Фото: Twitter Col. Doug Hurley Нагадаємо, що у NASA розповіли, чим займалися астронавти Crew Dragon у перший тиждень на МКС

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію