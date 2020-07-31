ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОАстронавт Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) Дуглас Херлі сфотографував планету Земля з Міжнародної космічної станції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
31 07 2020 15:22
Астронавт NASA зробив вражаюче фото Землі з МКС
"Наш гарний синій мармур"
Фото: masterkosta.com
Відповідний кадр він опублікував на власній сторінці у Twitter, повідомляє "Укрінформ".
"Наш гарний синій мармур", - додав Херлі до знімка.
Фото: Twitter Col. Doug Hurley
Нагадаємо, що у NASA розповіли, чим займалися астронавти Crew Dragon у перший тиждень на МКС
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