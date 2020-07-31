Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
31 07 2020 15:22

Астронавт NASA зробив вражаюче фото Землі з МКС

"Наш гарний синій мармур"
Астронавт Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) Дуглас Херлі сфотографував планету Земля з Міжнародної космічної станції.
Астронавт NASA зробив вражаюче фото Землі з МКС Фото: masterkosta.com

Відповідний кадр він опублікував на власній сторінці у Twitter, повідомляє "Укрінформ".

"Наш гарний синій мармур", - додав Херлі до знімка.

Фото: Twitter Col. Doug Hurley

Нагадаємо, що у NASA розповіли, чим займалися астронавти Crew Dragon у перший тиждень на МКС

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нове штучне око імітує природну криву сітківки

Нове штучне око імітує природну криву сітківки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.