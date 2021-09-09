ВІДПОЧИНОК ФОТОФранцузький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке сфотографував нічну Мальту з Міжнародної космічної станції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
09 09 2021 13:43
Астронавт показав нічну Мальту з МКС
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Twitter.
Фото: Укрінформ
"Мальта вночі", - написав Песке.
Він також додав, що на менших незаселених островах Мальти немає міського освітлення, тому вони вночі зливаються з темним Середземним морем.
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