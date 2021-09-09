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09 09 2021 13:43

Астронавт показав нічну Мальту з МКС

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке сфотографував нічну Мальту з Міжнародної космічної станції.
Астронавт показав нічну Мальту з МКС Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Twitter.

Фото: Укрінформ

"Мальта вночі", - написав Песке.

Він також додав, що на менших незаселених островах Мальти немає міського освітлення, тому вони вночі зливаються з темним Середземним морем.

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