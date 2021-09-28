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ВІДПОЧИНОК ФОТО
28 09 2021 16:34

Астронавт показав яскраве полярне сяйво з космосу

"Ще одне полярне сяйво, але це особливе, бо воно таке яскраве", - прокоментував Песке
Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке сфотографував полярне сяйво на висоті близько 402 км над Землею з Міжнародної космічної станції.
Астронавт показав яскраве полярне сяйво з космосу "Мисливці за північним сяйвом". Фотографи знімають полярне сяйво на Лофотенських островах у Норвегії. Фото: Mark Gee / National Geographic Traveler Photo Contest

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Science Alert.

На фотографії Песке, що стала одним із кращих зображень полярного сяйва, зроблених з МКС, видно зелені стрічки, які майорять над усією планетою, вигинаючись високо в атмосфері біля горизонту і переходячи в піки червоного світла. Під барвистими стрічками над океаном кружляють хмари.

"Ще одне полярне сяйво, але це особливе, бо воно таке яскраве. Повний місяць висвітлює тіньову сторону Землі майже як денне світло", - прокоментував Песке.

Фото: NASA

Він не уточнив, де на планеті були ці вогні, і чи були вони північним сяйвом або південним полярним сяйвом, пише видання.

Як зазначається, полярні сяйва загалом є результатом зіткнення заряджених частинок Сонця із Землею. Частинки притягуються до полюсів магнітним полем Землі, а потім взаємодіють з частинками в нашій атмосфері. Цей потік сонячного вітру завжди омиває Землю, але іноді активність на Сонці викликає більші викиди частинок, викликаючи вражаючі полярні сяйва, подібні до цього.

Той, хто обертається навколо Землі, швидше за все може побачити ці вогні. Зокрема перша туристична команда SpaceX спостерігала їх на орбіті на початку цього місяця.

Колега Песке, астронавтка NASA Меган МакАртур розповіла, що полярне сяйво також вразило її.

"Я не була здивована полярними сяйвами, але була вражена тим, наскільки захоплююче вони виглядають насправді і як заворожуюче було побачити це на власні очі", - сказала вона.

Песке і МакАртур мають повернутися на Землю у листопаді.

Нагадаємо, що напередодні Томас Песке сфотографував планету Земля вночі з Міжнародної космічної станції.

 

 

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