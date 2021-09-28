Астронавт показав яскраве полярне сяйво з космосу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Science Alert.
На фотографії Песке, що стала одним із кращих зображень полярного сяйва, зроблених з МКС, видно зелені стрічки, які майорять над усією планетою, вигинаючись високо в атмосфері біля горизонту і переходячи в піки червоного світла. Під барвистими стрічками над океаном кружляють хмари.
"Ще одне полярне сяйво, але це особливе, бо воно таке яскраве. Повний місяць висвітлює тіньову сторону Землі майже як денне світло", - прокоментував Песке.
Фото: NASA
Він не уточнив, де на планеті були ці вогні, і чи були вони північним сяйвом або південним полярним сяйвом, пише видання.
Як зазначається, полярні сяйва загалом є результатом зіткнення заряджених частинок Сонця із Землею. Частинки притягуються до полюсів магнітним полем Землі, а потім взаємодіють з частинками в нашій атмосфері. Цей потік сонячного вітру завжди омиває Землю, але іноді активність на Сонці викликає більші викиди частинок, викликаючи вражаючі полярні сяйва, подібні до цього.
Той, хто обертається навколо Землі, швидше за все може побачити ці вогні. Зокрема перша туристична команда SpaceX спостерігала їх на орбіті на початку цього місяця.
Колега Песке, астронавтка NASA Меган МакАртур розповіла, що полярне сяйво також вразило її.
"Я не була здивована полярними сяйвами, але була вражена тим, наскільки захоплююче вони виглядають насправді і як заворожуюче було побачити це на власні очі", - сказала вона.
Песке і МакАртур мають повернутися на Землю у листопаді.
Нагадаємо, що напередодні Томас Песке сфотографував планету Земля вночі з Міжнародної космічної станції.
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