Астронавт показав яскраве полярне сяйво з космосу

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке сфотографував полярне сяйво на висоті близько 402 км над Землею з Міжнародної космічної станції.

"Ще одне полярне сяйво, але це особливе, бо воно таке яскраве", - прокоментував Песке

"Мисливці за північним сяйвом". Фотографи знімають полярне сяйво на Лофотенських островах у Норвегії. Фото: Mark Gee / National Geographic Traveler Photo Contest

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Science Alert.

На фотографії Песке, що стала одним із кращих зображень полярного сяйва, зроблених з МКС, видно зелені стрічки, які майорять над усією планетою, вигинаючись високо в атмосфері біля горизонту і переходячи в піки червоного світла. Під барвистими стрічками над океаном кружляють хмари.

"Ще одне полярне сяйво, але це особливе, бо воно таке яскраве. Повний місяць висвітлює тіньову сторону Землі майже як денне світло", - прокоментував Песке.

Фото: NASA