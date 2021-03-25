Астрономи показали нове фото чорної діри з магнітними полями на її краю

Астрономи оприлюднили нове фото масивної чорної діри у центрі галактики Messier 87 (M87), що розташована за 55 мільйонів світлових років від Землі.

На новому зображенні можна краще роздивитися магнітні поля

У дослідженнях, які опублікували у двох статтях у The Astrophysical Journal Letters, астрономи переглянули архів даних першого зображення та проаналізували рух поляризованого світла навколо об'єкта, повідомляє "Громадське".

Нове зображення чорної діри Фото: Event Horizon Telescope

Світлові хвилі, як правило, коливаються у різних напрямках, але вони можуть поляризуватися магнітними полями, і це коливання обмежується однією лінійною площиною. Астрономи пояснюють, що завдяки поляризації світла можуть покращити знімок чорної діри, зокрема краще бачити магнітні поля на внутрішніх краях об'єкта.

Вчені кажуть, що новий знімок важливий для розуміння того, як магнітне поле "дозволяє чорній дірі з'їдати космічний матеріал" та викидати матерію у Всесвіт. Більшість матерії, яка лежить близько до краю чорної діри, потрапляє всередину. Однак деяким частинкам вдається вирватися в останній момент та потрапити у космос як струмені.

З вивченням функціонування магнітних полів вчені можуть краще зрозуміти, як поводиться матерія навколо чорної діри.

Нагадаємо, що чорна діра у галактиці виявилася ближчою до Землі, ніж вважалося