Астрономи створили найбільшу карту темної матерії Всесвіту

Це справжнє диво, що можна подивитися на ці величезні приховані конструкції у великій частині нічного неба. На нашій карті, на якій в основному зображена темна матерія, бачимо модель, як і з видимою матерією, а саме: структури, схожі на павутину з щільним скупченням матерії, які розділені великою порожнечею

Мапа відображає 25% неба південної півкулі. Штучний інтелект аналізував зібрані дані для створення самої карти, повідомляє Sky News.

Для проєкту переглянуто близько 100 мільйонів галактик. При цьому, за даними NASA, лише в нашій галактиці Чумацький шлях знаходяться 100 мільярдів зірок.





Ілюстрації: Dark Energy Survey/news.sky.com

"Більшість матерії у Всесвіті - це темна матерія. Це справжнє диво, що можна подивитися на ці величезні приховані конструкції у великій частині нічного неба. На нашій карті, на якій в основному зображена темна матерія, бачимо модель, як і з видимою матерією, а саме: структури, схожі на павутину з щільним скупченням матерії, які розділені великою порожнечею", - зазначив дослідник Найл Джеффрі.

Вважається, що темна матерія становить близько 80% всієї матерії у Всесвіті.

Як повідомлялося, учені з Інституту фізики високих енергій Академії наук Китаю оголосили про спостереження фотонів, що надходять з космічного простору.