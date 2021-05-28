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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
28 05 2021 15:53

Астрономи створили найбільшу карту темної матерії Всесвіту

Це справжнє диво, що можна подивитися на ці величезні приховані конструкції у великій частині нічного неба. На нашій карті, на якій в основному зображена темна матерія, бачимо модель, як і з видимою матерією, а саме: структури, схожі на павутину з щільним скупченням матерії, які розділені великою порожнечею
Група дослідників із міжнародного проєкту Dark Energy Survey створила найбільшу в світі карту темної матерії Всесвіту.
Астрономи створили найбільшу карту темної матерії Всесвіту Фото: Dark Energy Survey/news.sky.com
Мапа відображає 25% неба південної півкулі. Штучний інтелект аналізував зібрані дані для створення самої карти, повідомляє Sky News.
 
Для проєкту переглянуто близько 100 мільйонів галактик. При цьому, за даними NASA, лише в нашій галактиці Чумацький шлях знаходяться 100 мільярдів зірок.
 


Ілюстрації: Dark Energy Survey/news.sky.com
 
"Більшість матерії у Всесвіті - це темна матерія. Це справжнє диво, що можна подивитися на ці величезні приховані конструкції у великій частині нічного неба. На нашій карті, на якій в основному зображена темна матерія, бачимо модель, як і з видимою матерією, а саме: структури, схожі на павутину з щільним скупченням матерії, які розділені великою порожнечею", - зазначив дослідник Найл Джеффрі.
 
Вважається, що темна матерія становить близько 80% всієї матерії у Всесвіті.
 
Як повідомлялося, учені з Інституту фізики високих енергій Академії наук Китаю оголосили про спостереження фотонів, що надходять з космічного простору.
 
 
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