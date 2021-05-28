ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОГрупа дослідників із міжнародного проєкту Dark Energy Survey створила найбільшу в світі карту темної матерії Всесвіту.
Ілюстрації: Dark Energy Survey/news.sky.comПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 05 2021 15:53
Астрономи створили найбільшу карту темної матерії Всесвіту
Це справжнє диво, що можна подивитися на ці величезні приховані конструкції у великій частині нічного неба. На нашій карті, на якій в основному зображена темна матерія, бачимо модель, як і з видимою матерією, а саме: структури, схожі на павутину з щільним скупченням матерії, які розділені великою порожнечею
Фото: Dark Energy Survey/news.sky.com
Мапа відображає 25% неба південної півкулі. Штучний інтелект аналізував зібрані дані для створення самої карти, повідомляє Sky News.
Для проєкту переглянуто близько 100 мільйонів галактик. При цьому, за даними NASA, лише в нашій галактиці Чумацький шлях знаходяться 100 мільярдів зірок.
Ілюстрації: Dark Energy Survey/news.sky.com
"Більшість матерії у Всесвіті - це темна матерія. Це справжнє диво, що можна подивитися на ці величезні приховані конструкції у великій частині нічного неба. На нашій карті, на якій в основному зображена темна матерія, бачимо модель, як і з видимою матерією, а саме: структури, схожі на павутину з щільним скупченням матерії, які розділені великою порожнечею", - зазначив дослідник Найл Джеффрі.
Вважається, що темна матерія становить близько 80% всієї матерії у Всесвіті.
Як повідомлялося, учені з Інституту фізики високих енергій Академії наук Китаю оголосили про спостереження фотонів, що надходять з космічного простору.
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