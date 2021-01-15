Астрономи відкрили екзопланету в системі з трьома зірками й дивною орбітою

Астрономам вдалося відкрити планету KOI-5Ab у сузір'ї Лебедя, розташовану у системі з трьох зірок, схожих на Сонце.

Вчені сподіваються з'ясувати, чим планети в багатозіркових системах відрізняються від тих, що обертаються навколо однієї зірки, повідомляє "Громадське".

Вперше об'єкт KOI-5Ab виявили ще десятиліття тому за допомогою космічної обсерваторії "Кеплер". Тоді науковці помітили біля об'єкта дві зірки: KOI-5B та KOI-5C - й у них з'явилися сумніви, чи справді там є планета. Вчені вирішили, що цей об'єкт надто складний і краще працювати над підтвердженням інших екзопланет.

Наразі астрономи підтвердили існування 4 331 екзопланети, але більшість із них існує в однозіркових системах. Менш ніж 10% підтверджених екзопланет належать до багатозіркових систем. NASA пише, що це може бути пов'язано з тим, що планети у системах із багатьма зірками складніше виявити.

У 2018 році орбітальну станцію "Кеплер" замінили на телескоп TESS і тоді вирішили відновити дослідження системи KOI-5, адже телескоп теж надіслав сигнал про ймовірну екзопланету. Усе ж таки дослідники виявили, що навколо зірки KOI-5A є екзопланета на перекошеній орбіті.

Фото: Caltech / R. Hurt Також вчені з'ясували, що екзопланета, ймовірно, є газовим гігантом, маса якого у сім разів більша за масу Землі й складає половину маси Сатурна (однієї з найбільших планет Сонячної системи). KOI-5Ab робить повний оберт навколо «сонця» KOI-5A за 5 діб. Зорі KOI-5A та KOI-5B обертаються одна навколо одної за 30 років. Третя зірка, KOI-5C, розташовується подалі від двох інших, тому обертається навколо них за 400 років. Отже, уявімо, що ми стоїмо на KOI-5Ab та дивимося в небо: найбільшою ми б бачили зорю KOI-5A, KOI-5B здавалася б нам таких же розмірів, як Сонце, а KOI-5C була б просто яскравою зорею. Цікавою також є орбіта екзопланети, кажуть астрономи. За їхніми словами, орбіта KOI-5Ab викривлена, але точно невідомо, через що саме. Вони припускають, що друга зоря (KOI-5B) гравітаційно штовхнула планету під час її зародження, чим і викривила орбіту. В астрономів залишилося ще багато питань про те, як і коли планети можуть формуватися в багатозіркових системах, а також які особливості мають такі планети. Заради відповідей на ці питання вони й продовжать досліджувати KOI-5Ab.