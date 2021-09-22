CУСПІЛЬСТВО ФОТОВ автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, який обстріляли зранку у середу, влучило понад 10 куль, поліція проводить спецоперацію для розшуку зловмисників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
22 09 2021 12:59
Автомобіль помічника Президента обстріляли, влучило понад 10 куль — МВС
Сьогодні близько 10 години ранку неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. У автомобіль влучило більше 10 куль. Поранений водій
Фото: Національна поліція
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Сьогодні близько 10 години ранку неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. У автомобіль влучило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.
У МВС закликають усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, повідомити поліцію за номером 102.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у Фейсбуці, що вогонь по автомобілю Шефіра вівся з лісу з автоматичної зброї.
"Постріли буди здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля", - написав Геращенко.
Він додав, що тяжко поранений водій.
На Київщині оголошено план “Перехоплення”.
Як повідомлялося, у Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, його водій поранений.
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