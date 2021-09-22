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22 09 2021 12:59

Автомобіль помічника Президента обстріляли, влучило понад 10 куль — МВС

Сьогодні близько 10 години ранку неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. У автомобіль влучило більше 10 куль. Поранений водій
В автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, який обстріляли зранку у середу, влучило понад 10 куль, поліція проводить спецоперацію для розшуку зловмисників.
Автомобіль помічника Президента обстріляли, влучило понад 10 куль — МВС Фото: Національна поліція
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
 
"Сьогодні близько 10 години ранку неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. У автомобіль влучило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться у повідомленні.
 
 
Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.
 
У МВС закликають усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, повідомити поліцію за номером 102.
 
 
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у Фейсбуці, що вогонь по автомобілю Шефіра вівся з лісу з автоматичної зброї.
 
"Постріли буди здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля", - написав Геращенко.
 
Він додав, що тяжко поранений водій.
 
На Київщині оголошено план “Перехоплення”.
 
Як повідомлялося, у Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, його водій поранений.
 
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