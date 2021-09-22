Автомобіль помічника Президента обстріляли, влучило понад 10 куль — МВС

В автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, який обстріляли зранку у середу, влучило понад 10 куль, поліція проводить спецоперацію для розшуку зловмисників.

Сьогодні близько 10 години ранку неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. У автомобіль влучило більше 10 куль. Поранений водій

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні близько 10 години ранку неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. У автомобіль влучило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

У МВС закликають усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, повідомити поліцію за номером 102.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у Фейсбуці, що вогонь по автомобілю Шефіра вівся з лісу з автоматичної зброї.

"Постріли буди здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля", - написав Геращенко.

Він додав, що тяжко поранений водій.

На Київщині оголошено план “Перехоплення”.

Як повідомлялося, у Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, його водій поранений.