Банк Естонії почав продаж дизайнерських монет для допомоги Україні

Банк Естонії розпочав у п'ятницю продаж монети номіналом 2 євро, присвяченій Україні та свободі.

Виручку від продажу цих монет Банк Естонії буде перераховувати Центробанку України, повідомляє Postimees.

Спеціальний дизайн монети розробила Дар'я Тітова, молода українська біженка, яка навчається в Естонській академії мистецтв.

Монету можна купити, придбавши монетну картку за 18 євро.

Банк Естонії планує випустити до 40 000 монетних карток, але готовий збільшити тираж, якщо попит виявиться вищим.

Монети зі спеціальним дизайном також надійдуть у широкий обіг наприкінці цього року, коли в обіг буде випущено два мільйони монет номіналом 2 євро.