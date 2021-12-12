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12 12 2021 14:35

Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори

У середмісті Києва кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації.
Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори Фото: Ukrinform
Учасники акції не дотримувалися дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
 
Колона мітингувальників пройшла через Хрещатик до пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасники акції виступають проти законопроєкту №4142 «Про систему громадського здоров'я» та вакцинації проти коронавірусу. Крім того, вони вимагають свободу «антивакцинатору» Остапу Стахіву, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.
 
Як повідомлялося, станом на 12 грудня в Україні підтверджено 3 559 092 випадки COVID-19, з них за останню добу – 5 275.
 
В Україні впродовж минулої доби, 11 грудня, вакциновано проти коронавірусу 83 256 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них повністю імунізовані (отримали дві дози) – 12 420 911 людей.
 
Міністерство охорони здоров'я не зареєструвало жодного летального випадку внаслідок вакцинації проти коронавірусу.
 
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