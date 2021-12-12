Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори

У середмісті Києва кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації.

Учасники акції не дотримувалися дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Колона мітингувальників пройшла через Хрещатик до пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасники акції виступають проти законопроєкту №4142 «Про систему громадського здоров'я» та вакцинації проти коронавірусу. Крім того, вони вимагають свободу «антивакцинатору» Остапу Стахіву, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.

Як повідомлялося, станом на 12 грудня в Україні підтверджено 3 559 092 випадки COVID-19, з них за останню добу – 5 275.

В Україні впродовж минулої доби, 11 грудня, вакциновано проти коронавірусу 83 256 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них повністю імунізовані (отримали дві дози) – 12 420 911 людей.

Міністерство охорони здоров'я не зареєструвало жодного летального випадку внаслідок вакцинації проти коронавірусу.