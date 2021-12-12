ФОТОУ середмісті Києва кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
12 12 2021 14:35
Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори
Фото: Ukrinform
Учасники акції не дотримувалися дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Колона мітингувальників пройшла через Хрещатик до пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасники акції виступають проти законопроєкту №4142 «Про систему громадського здоров'я» та вакцинації проти коронавірусу. Крім того, вони вимагають свободу «антивакцинатору» Остапу Стахіву, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.
Як повідомлялося, станом на 12 грудня в Україні підтверджено 3 559 092 випадки COVID-19, з них за останню добу – 5 275.
В Україні впродовж минулої доби, 11 грудня, вакциновано проти коронавірусу 83 256 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них повністю імунізовані (отримали дві дози) – 12 420 911 людей.
Міністерство охорони здоров'я не зареєструвало жодного летального випадку внаслідок вакцинації проти коронавірусу.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Світовий банк виділив Україні на вакцинацію проти Covid 150 млн доларів
- У "червоній" зоні карантину залишаються 10 областей – МОЗ
- МОЗ хоче звільнити від кримінальної відповідальності тих, хто купив підроблений COVID-документ
- В Україні за добу зафіксували 11 327 випадків коронавірус
- Італієць, що прийшов вакцинуватись від COVID з силіконовою рукою, щепився по-справжньому
- Тисяча за вакцинацію: в уряді розповіли, до якої дати треба встигнути подати заявку
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар