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29 08 2022 10:07

Благодійна марка від Укрпошти "Пес Патрон" завтра вийде у випуск

Акціонерне товариство "Укрпошта" у вівторок, 30 серпня, випускає марку "Пес Патрон".
Благодійна марка від Укрпошти "Пес Патрон" завтра вийде у випуск Фото: facebook
Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Telrgram.
 
 
"Завтра, по чисельним проханням, ми випускаємо марку "Пес Патрон". Але, крім того, що це крута марка, яка розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів — це перша офіційна благодійна марка країни", - зауважив він.
 
За словами Смілянського, "разом з вами ми плануємо зібрати понад 1 мільйона євро на машину для розмінування, яка, можливо, не така красива, як Патрон, проте допомагає швидко розміновувати великі території".
 
"Понад 150 000 – така кількість знайдених вибухонебезпечних предметів в Україні, за даними ДСНС, тож Патрон потребує допомоги та з боку технічних засобів, і з боку чотирилапих помічників. Саме тому решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні", - підкреслив Смілянський.
 
Він також додав, що завтра буде багато цікавого по всій країні, "деталі докладу ввечері - а поки фотонатяк на те, що вас чекає. Патрон обов’язково запустить свою марку особисто лапою".
 
Нагадаємо, що Укрпошта планує випускати марки в NFT-форматі, першою стане марка "Русскій воєнний корабль, іді…" – наразі компанія шукає партнера для її випуску.
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