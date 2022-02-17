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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
17 02 2022 13:07

Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти

У зоні бойових дій на Луганщині зранку 17 лютого бойовики обстріляли Станицю Луганську
Снаряд пробив стіну в дитячому садку. За попередніми даними, двоє працівників зазнали контузії.
Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти Фото: Громадське телебачення

Про це повідомили у пресштабі операції Об’єднаних сил, пише Громадське.

Бойовики застосували у Станиці Луганській важке артилерійське озброєння, снаряди якого потрапили у споруду дитячого садочка.

Дитячий садок, у який влучив снаряд бойовиків, Станиця Луганська, 17 лютого 2022 року

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Дитячий садок, у який влучив снаряд бойовиків, Станиця Луганська, 17 лютого 2022 року

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура - половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці ООС евакуювали мешканців в укриття.

Евакуація мешканців Станиці Луганської через обстріл бойовиків, Луганщина, 17 лютого 2022 року

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Як пише Гуманітарна місія "Проліска", діти на момент обстрілу перебували в дитсадку. На місце події виїхали працівники ДСНС Луганщини.

Керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко розповів "Бабелю", що обстріл розпочався приблизно о 9 ранку й тривав орієнтовно 40 хвилин. Наразі місцеві чекають на повідомлення про початок "тиші".

Постраждалих доправили до лікарні, вони перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених і травмованих немає, бо снаряд влучив у музичну залу, де не було занять.

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