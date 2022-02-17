Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти

Дитячий садок, у який влучив снаряд бойовиків, Станиця Луганська, 17 лютого 2022 року

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура - половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці ООС евакуювали мешканців в укриття.

Евакуація мешканців Станиці Луганської через обстріл бойовиків, Луганщина, 17 лютого 2022 року

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Як пише Гуманітарна місія "Проліска", діти на момент обстрілу перебували в дитсадку. На місце події виїхали працівники ДСНС Луганщини.

Керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко розповів "Бабелю", що обстріл розпочався приблизно о 9 ранку й тривав орієнтовно 40 хвилин. Наразі місцеві чекають на повідомлення про початок "тиші".

Постраждалих доправили до лікарні, вони перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених і травмованих немає, бо снаряд влучив у музичну залу, де не було занять.