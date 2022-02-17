Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти
Про це повідомили у пресштабі операції Об’єднаних сил, пише Громадське.
Бойовики застосували у Станиці Луганській важке артилерійське озброєння, снаряди якого потрапили у споруду дитячого садочка.
Дитячий садок, у який влучив снаряд бойовиків, Станиця Луганська, 17 лютого 2022 року
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Дитячий садок, у який влучив снаряд бойовиків, Станиця Луганська, 17 лютого 2022 року
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура - половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці ООС евакуювали мешканців в укриття.
Евакуація мешканців Станиці Луганської через обстріл бойовиків, Луганщина, 17 лютого 2022 року
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Як пише Гуманітарна місія "Проліска", діти на момент обстрілу перебували в дитсадку. На місце події виїхали працівники ДСНС Луганщини.
Керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко розповів "Бабелю", що обстріл розпочався приблизно о 9 ранку й тривав орієнтовно 40 хвилин. Наразі місцеві чекають на повідомлення про початок "тиші".
Постраждалих доправили до лікарні, вони перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених і травмованих немає, бо снаряд влучив у музичну залу, де не було занять.
Читайте також: Україна звернулась до Радбезу ООН через крок Росії до визнання ОРДЛО
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Німецька ХДС у парламенті виступить за надання Україні оборонної зброї - посол
- Україна звернулась до Радбезу ООН через крок Росії до визнання ОРДЛО
- Розвідка Естонії повідомила нові терміни нападу Росії на Україну
- Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
- Посольство США евакуюють з Києва до Львова
- Авіакомпанії SkyUP заборонили повертати пасажирів з курорту до Києва через російську загрозу
Додати коментар