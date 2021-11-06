Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"

Кошти підуть на відновлення і будівництво спортивних комплексів, басейнів, льодових арен та інших спортивних об'єктів

Про це розповіла народний депутат Ганна Пуртова, повідомляє "РБК-Україна".

"Кабінет міністрів 31 травня затвердив розподіл державної субвенції на розвиток спортивної інфраструктури між місцевими бюджетами. Йдеться про суму в 800 млн грн: з них 500 млн грн було передбачено в держбюджеті-2021 і ще 300 млн вдалося виділити через перерозподіл видатків", - говорить нардеп.

За її даними, ці кошти підуть на відновлення і будівництво спортивних комплексів, басейнів, льодових арен та інших спортивних об'єктів, які зможуть приймати всеукраїнські та міжнародні змагання з не менш ніж з п'яти олімпійських видів спорту.

При цьому всі спортивні комплекси з переліку 25-ти спортивних магнітів будуть відкритими і для масового відвідування.

Виділені 800 млн грн забезпечать фінансування перших 11 об'єктів упродовж 2021-2023 років. П'ять з них будуть завершені вже цього року.

Зокрема, в Маріуполі буде реконструйовано басейн "Нептун" (76,28 млн грн). У Мелітополі буде побудований оздоровчийцентр з льодовою ареною (80,00 млн грн). В Умані з'явиться багатофункціональний спортивний комплекс (83,32 млн грн). У Полтаві зведуть спортивно-видовищний комплекс (105,39 грн). А у Кропивницькому проведуть реконструкцію обласної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (11 млн грн).

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Решта 6 об'єктів будуть завершені до кінця 2023 року. Серед них: криворізький спортивний комплекс "Металург" (49 млн грн), універсальний спортивний зал у Рівному (65 млн грн), спортивно-оздоровчий комплекс у Тростянці (78,28 млн грн), багатофункціональний палац спорту в Тернополі (91,57 млнгрн), Центр олімпійських видів спорту в Новій Каховці (90 млн грн) і Палац спорту в Хмельницькому (70 млн грн). "У бюджетному комітеті ВР вже дали добро - і незабаром виділення коштів має схвалити парламент", - уточнила депутат.

Нагадаємо, що понад 60% українців вважають "Велике будівництво" одним з пріоритетів для держави