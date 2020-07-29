Черкащина стала пілотною областю втілення канадського проєкту з розподілу інвестицій

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної держадмінстрації.

"Черкащина стала пілотною областю, де реалізовуватимуть ініціативу "Сприяння реалізації регіональних інвестиційних проєктів в Україні". Її втілюватимуть у межах п’ятирічного проєкту від компанії Alinea International "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що впроваджується коштом уряду Канади", - йдеться у повідомленні.

Переваги запровадження цієї ініціативи для Черкащини вчора обговорили в ОДА. Про ініціативу та ключові її положення розповіли представник проєкту SURGe Віталій Белецький та група радників ініціативи: Юрій Третяк, Анатолій Ткачук, Олена Нижник і Василь Федюк.

Суть проєкту полягає у тому, щоби саме громада обирала пріоритетні напрямки публічного інвестування залежно від власних потреб. У пріоритеті - об’єднані територіальні громади, підвищення їхнього потенціалу. Зокрема експерти допомагатимуть виявляти інвестиційні потреби ОТГ, готувати проєкти та втілювати їх. Залучатиметься до роботи й Агенція регіонального розвитку, яка уже має досвід аналогічної роботи з громадами. Голова ОДА Роман Боднар наголосив, що Канада є ключовим партнером України - нині ця країна втілює у нас 13 своїх проєктів. І Черкащина, яка стала "першопроходцем" одного з них, налаштована на роботу і конкретні результати. "Ми виокремили два стратегічних ключових шляхи розвитку Черкащини, які є взаємодоповнюваними та взаємопоєднуваними. Перший великий напрямок – формування спроможної економіки. Другий - покращення якості життя, а це й освіта, культура, безпека, екологія. Стала економіка формує інвестиції для розвитку та покращення якості життя. Останнє формує кадровий потенціал із освічених кваліфікованих людей, які прагнуть працювати вдома. У цьому плані для нас важливий досвід та консультації міжнародних експертів", - зазначив Боднар. Під час зустрічі з ключовими стейкхолдерами Черкащини експерти також представили та обговорили основні принципи, методологію та спільний план реалізації ініціативи.

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