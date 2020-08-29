Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину

Противники коронавірусних обмежень вийшли на марш під назвою "Зібрання за свободу", учасники з’їхалися з різних регіонів Німеччини.

Близько 18 тисяч людей, за оцінками поліції, вийшли на марш у Берліні, виступаючи проти коронавірусних заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Die Welt.

Потік людей продовжує прибувати, тому кількість учасників може зрости, зазначили у берлінській поліції. За оцінкою видання Bild, на марш прибули близько 30 тисяч учасників.

Фото: DPA Оскільки демонстранти не дотримуються вимоги мінімальної дистанції, поліція озвучує їм про необхідність носити захисну маску. У поліції наголошують: якщо правила дистанціювання не будуть виконані і люди не носитимуть маски, це може стати приводом для розпуску демонстрації. За даними журналістів, які перебувають на місці події, практично ніхто не носить масок. Противники коронавірусних обмежень вийшли на марш під назвою "Зібрання за свободу", учасники з’їхалися з різних регіонів Німеччини. Вони тримають банери із написом "Ми - люди", "Все брехня" і закликають до відставки федерального уряду та скасування коронавірусних правил, введених через пандемію. Наразі акція проходить мирно.

Фото: Bild

Влада Берліна спершу заборонила захід, мотивувавши рішення тим, що учасники не дотримуються санітарних вимог. Однак суд дозволив провести акцію.

Для дотримання порядку мобілізовано близько 3000 поліцейських.

Попередні демонстрації в Берліні проти чинних заходів боротьби з коронавірусом збирали тисячі учасників.

Нагадаємо, що раніше у Берліні тисячі людей протестують через "коронавірусну" змову