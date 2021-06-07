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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
06 07 2021 10:54

Дев’ятий політ гелікоптера Ingenuity на Марсі тривав майже три хвилини

Черговий - уже дев'ятий - політ гвинтокрила Ingenuity став одним з найскладніших у рамках дослідницької місії NASA на Марсі.
Дев’ятий політ гелікоптера Ingenuity на Марсі тривав майже три хвилини Фото: newatlas.com

Про це у Твіттері повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA, передає "Укрінформ".

"Гелікоптер розширює свої можливості на Червоній планеті", - вказали в американському аерокосмічному відомстві.

Фото: Твіттер НАСА

Уточнюється, що апарат здійснив свій 9-й і найскладніший за весь час політ, пролетівши протягом 166,4 секунди зі швидкістю 5 м/с.

Допис супроводжує знімок поверхні Марса, зробленій навігаційною камерою вертольота.

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