Для допомоги рятувальникам у Карпатах розробили мобільний додаток

Я впевнений, що наша співпраця в майбутньому принесе обом сторонам лише користь у сфері безпеки та розвитку нашого регіону

Презентація відбулася в межах конференції «Волонтери Карпатської пошуково-рятувальної мережі задля безпеки та порятунку людей у Карпатах. Шляхи та методи співпраці з ДСНС», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз реалізовуємо проєкт «СВІФТ: Карпатська пошуково-рятувальна мережа» для того, щоб налагодити співпрацю між громадськими рятувальниками і службами надзвичайних ситуацій. Ми запросили колег з цілого Карпатського регіону, аби показати як, що і для чого ми робимо. Ми запроваджуємо мобільний додаток і цілу інформаційну систему порятунку», - зазначив керівник Асоціації гірських провідників «Ровінь» Іван Горбацьо.

Система інсталюється на смартфон і є дуже простою у використанні. Це український аналог польського мобільного додатку Ratunek. Програма передбачає швидкий пошук людей, які загубилися в лісі чи горах.

У Львові рятувальники-волонтери презентували мобільний додаток «Порятунок» / Фото надала Галина Горбацьо

Особа, яка загубилася чи травмувалася, натиснувши тричі кнопку «SOS», відправляє автоматично сформоване повідомлення. Додаток фіксує та надсилає за допомогою sms точні координати рятувальникам. Разом із тим додаток «підтягує» медичну картку, щоб рятувальники могли зрозуміти, що могло статися з потерпілим, які він має хвороби, та чим можна допомогти.

До конференції долучилися керівники ДСНС Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Вони продемонстрували можливості співпраці громадського сектора та ДСНС, зокрема у сфері діяльності гірських пошуково-рятувальних груп, підготовки кадрового резерву для рятувальників.

«Я впевнений, що наша співпраця в майбутньому принесе обом сторонам лише користь у сфері безпеки та розвитку нашого регіону», - зазначив начальник ГУ ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін.

Проєкт «СВІФТ: Карпатська пошуково-рятувальна мережа», який фінансується Європейським Союзом, стосується питань особистої безпеки населення та туристів Карпатського регіону. Щорічно в регіон з туристичною метою прибувають понад 4 мільйони людей. Мережа підготовлених громадських пошуково-рятувальних груп у Карпатах, оснащена необхідним обладнанням, допомогатиме рятувальникам у надзвичайних ситуаціях для швидкого реагування і підвищення безпеки на всій території Карпатського регіону.

Ініціаторами проєкту є ГО «Асоціація гірських провідників «Ровінь» (Львівська область) у партнерстві з ГО «Гірський рятувальний центр», Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та гірський добровільний загін рятування «Група Криніцка» (Польща).