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13 10 2021 16:17

Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів

В рамках податкової амністії станом на 12 жовтня задекларовано 90,5 мільйона гривень, платежі в бюджет становили 4,5 мільйона гривень.
Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів Фото: Нацбанк via Flickr

Про це написав народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетманцев на своїй сторінці в Facebook, пише "Економічна правда".

"Кількість декларацій з кожним днем зростає, як би кому не хотілося зворотного", – додав він.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що Україна з 2023 року хоче покращити контроль за ухиленням від податків

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