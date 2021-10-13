БІЗНЕС & ФІНАНСИ ФОТОВ рамках податкової амністії станом на 12 жовтня задекларовано 90,5 мільйона гривень, платежі в бюджет становили 4,5 мільйона гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
13 10 2021 16:17
Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів
Фото: Нацбанк via Flickr
Про це написав народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетманцев на своїй сторінці в Facebook, пише "Економічна правда".
"Кількість декларацій з кожним днем зростає, як би кому не хотілося зворотного", – додав він.
Фото: Економічна правда
Нагадаємо, що Україна з 2023 року хоче покращити контроль за ухиленням від податків
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