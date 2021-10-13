Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів

В рамках податкової амністії станом на 12 жовтня задекларовано 90,5 мільйона гривень, платежі в бюджет становили 4,5 мільйона гривень.

Про це написав народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетманцев на своїй сторінці в Facebook, пише "Економічна правда".

"Кількість декларацій з кожним днем зростає, як би кому не хотілося зворотного", – додав він.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що Україна з 2023 року хоче покращити контроль за ухиленням від податків